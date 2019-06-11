AK Parti'den sandık görevlilerine 10 uyarı

Osman Nuri CERİT

İstanbul genelinde 31 bin sandıkta görev yapacak AK Parti temsilcileri için sayım işleminde dikkat edilecek hususlara ilişkin kılavuz hazırlandı. Sandık temsilcilerini olası usulsüzlüklere karşı uyaran AK Parti, hazırladığı kılavuzda dikkat edilecek hususları şu şekilde sıraladı:

- Sandığın gözlemcilerin önünde sandık başkanı tarafından açılmasına dikkat edin.

- Zarfların başkan tarafından iki defa yüksek sesle sayılması gerekmektedir.

- Zarf sayısı ile oy veren seçmen sayısının eşit olup olmadığı kontrol edin.

- Sandık kurulu başkanı sayım döküm cetvelinin boş olduğunu göstermek zorundadır.

- Sandık kurulu başkanı sandık kurulu üyeleri arasında iş bölümü yapacaktır.

- Sayım ve döküm işleminin genelgeye uygun olarak yapılmasına dikkat edin.

- Zarflardan çıkan geçerli oyların her iki sayım döküm cetveline aynı şekilde işlenip işlenmediğine dikkat edilmelidir.

- Geçersiz oyların kanun ve YSK genelgelerine uygun olup olmadığını kontrol edin.

- Geçerli oyların, sandık sonuç tutanaklarına doğru biçimde işlenmesine dikkat edin.

- Sandık sonuç tutanağının suretini mutlaka alın.