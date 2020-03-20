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  3. AK Parti'den belediyelere: Borcu olanın suyunu kesmeyin

AK Parti'den belediyelere: Borcu olanın suyunu kesmeyin

AK Parti'den belediyelere: Borcu olanın suyunu kesmeyin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediye başkanlarına uyarı genelgesi gönderdi.

OSMAN NURİ CERİT 

Uyarı genelgesinde;

• Açılış, toplantı, davet, kutlama vb. organizasyonlar ertelenmelidir. 

• Sağlık Bakanlığının tavisyelerine riayet edilmesine katkı sağlanmalıdır. 

• Yurtdışından gelip karantinaya alınan vatandaşlarımızın tedbirlere uyması sağlanmalıdır. 

• Pazar yeri, kapalı çarşılar meydanlar, tramvay ve metro istasyonları, otobüs gibi toplu kullanım alanları belirli aralıklarla dezenfekte edilmelidir.

• Fahiş fiyat artışlarına karşı zabıta denetimleri artırılmalıdır. 

• Su borcu olan vatandaşlara kesinti yapılmamalıdır. 

• Kira alacaklarının tahsilinde esnek davranılmalı, ödeme güçlüğü varsa tahsilat ertelenmelidir. 

• Toplumsal infial oluşturacak açıklamalardan uzak durulmalıdır. 


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