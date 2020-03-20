AK Parti'den belediyelere: Borcu olanın suyunu kesmeyin
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediye başkanlarına uyarı genelgesi gönderdi.
OSMAN NURİ CERİT
Uyarı genelgesinde;
• Açılış, toplantı, davet, kutlama vb. organizasyonlar ertelenmelidir.
• Sağlık Bakanlığının tavisyelerine riayet edilmesine katkı sağlanmalıdır.
• Yurtdışından gelip karantinaya alınan vatandaşlarımızın tedbirlere uyması sağlanmalıdır.
• Pazar yeri, kapalı çarşılar meydanlar, tramvay ve metro istasyonları, otobüs gibi toplu kullanım alanları belirli aralıklarla dezenfekte edilmelidir.
• Fahiş fiyat artışlarına karşı zabıta denetimleri artırılmalıdır.
• Su borcu olan vatandaşlara kesinti yapılmamalıdır.
• Kira alacaklarının tahsilinde esnek davranılmalı, ödeme güçlüğü varsa tahsilat ertelenmelidir.
• Toplumsal infial oluşturacak açıklamalardan uzak durulmalıdır.