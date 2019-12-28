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  3. AK Parti'den 7. Olağan Kongre sürecini 'İnandığın Yolda Yürü' videosuyla başlattı

AK Parti'den 7. Olağan Kongre sürecini 'İnandığın Yolda Yürü' videosuyla başlattı

AK Parti'den 7. Olağan Kongre sürecini 'İnandığın Yolda Yürü' videosuyla başlattı

AK Parti bugün sosyal medya hesabından paylaştığı filmle 7. Olağan Kongre sürecini başlatmış oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da konuya ilişkin olarak, "7. Olağan Kongre Sürecimizi “Türkiye İçin İnandığın Yolda Yürü” diyerek başlatıyoruz. Kongrelerimizin tüm teşkilatlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu. İşte o film...

Günlerdir TV ve sosyal medyada yayınlanmakta olan 'İnandığın Yolda Yürü' tanıtım filminin gizemi açığa çıktı.

AK Parti'nin Twitter hesabından bugün yayınladığı ikinci filmle "İnandığın Yolda Yürü" sloganı ile 7. Olağan Kongre sürecinin kampanyasını resmen başlatmış oldu.

Başkan Erdoğan’ın kendi seslendirdiği mektubu ile birlikte 'İnandığın Yolda Yürü' adlı tanıtım filmi bugün görücüye çıktı.

 

 

 


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