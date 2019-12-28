AK Parti'den 7. Olağan Kongre sürecini 'İnandığın Yolda Yürü' videosuyla başlattı

Günlerdir TV ve sosyal medyada yayınlanmakta olan 'İnandığın Yolda Yürü' tanıtım filminin gizemi açığa çıktı.

AK Parti'nin Twitter hesabından bugün yayınladığı ikinci filmle "İnandığın Yolda Yürü" sloganı ile 7. Olağan Kongre sürecinin kampanyasını resmen başlatmış oldu.



Başkan Erdoğan’ın kendi seslendirdiği mektubu ile birlikte 'İnandığın Yolda Yürü' adlı tanıtım filmi bugün görücüye çıktı.