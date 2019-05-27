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AK Parti'den 300 avukata sandık eğitimi

AK Parti'den 300 avukata sandık eğitimi

AK Parti, İstanbul’da 31 Mart seçimlerinde yaşanan ve YSK’nın “seçimin yenilenmesi” kararına dayanak oluşturan sandık usulsüzlüklerinin, 23 Haziran’da yenilenecek seçimde yaşanmaması için gerekli önlemleri alıyor.

AK Parti bu kapsamda 300 avukatı eğitiyor. Avukatlar da AK Partili sandık görevlileri ver müşahitleri, seçim hukuku konusunda eğitecek. AK Parti’nin 31 Mart seçimlerine yaptığı itiraz üzerine gerçekleştirilen incelemede, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’a verilen binlerce oyun geçersiz sayıldığı ortaya çıkmıştı. Birleştirme tutanaklarındaki kaydırma ve hataların da tespit edilmesiyle, iki aday arasındaki fark Yıldırım’ın lehine hızla kapanmıştı.   

SANDIKTA AMBLEM UYARISI 

Aynı usulsüzlüklerin 23 Haziran seçiminde tekrar etmemesi için işi sıkı tutan AK Parti, seçim günü sandık başlarında görev yapacak tüm isimleri eğitimden geçiriyor. Seçim günü AK Parti adına görev alacak 300 avukata yönelik hafta sonu eğitim gerçekleştirildi. 

Eğitimden geçirilen avukatlarda görev yapacakları ilçelerde bulunan AK Partili sandık görevlileri ve müşahitleri eğitimden geçirilecek.  

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