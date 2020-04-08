AK Parti'den 22 ülkeye 'koronavirüs' mektubu

Mektubun gönderildiği ülkeler İtalya, İspanya, Fransa, ABD, Çin, Avusturya, Belçika, Almanya, Japonya, Kazakistan, Moldova, Hollanda, Norveç, Rusya, Somali, Güney Afrika, Güney Kore, İsviçre, İsveç, İngiltere, Ekvator Ginesi ve Moğolistan oldu. AK Parti, Asya ülkelerindeki siyasi partilere de ayrıca toplu bir mesaj iletti. Mesajda, Türk halkının dostlarıyla yan yana durmaya hazır olduğu vurgulandı.

ALMANYA VE ÇİN’DEN DESTEK MEKTUBU



AK Parti’ye de bazı ülkelerdeki muhataplarından koronavirüsle mücadeleye ilişkin benzer mektuplar geldi. Birlik, destek, taziye ve teşekkür mesajlarını içeren mektupların geldiği ülkeler arasında Almanya, Çin ve Belçika yer aldı. Belçika Reformist Hareket Partisi (MR) tarafından da AK Parti’ye bir mektup gönderildi.