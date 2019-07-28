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AK Parti'de teşkilat kucaklaşması başlıyor

AK Parti'de teşkilat kucaklaşması başlıyor

Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine AK Parti teşkilatları toplantılar düzenleyecek. Toplantılara kurulduğu günden bugüne AK Parti’ye hizmet etmiş tüm isimler davet edilecek. 

Osman Nuri CERİT

Seçim sürecini geride bırakan AK Parti bir taraftan seçimle ilgili analizlerini sürdürürken diğer yandan da teşkilatları güçlendirmek için kolları sıvadı. Teşkilat yöneticileri parti içindeki kırgın ve küskün isimlerin gönlünü alacak ve onları yeniden teşkilat çalışmasına dâhil edecek.

GÖNÜLLERİ KAZANALIM 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısında verdiği talimat hızla hayata geçilecek. Başkan Erdoğan bu toplantıda yaptığı konuşmada “Özellikle il ve ilçe başkanlarımıza bir hususu hatırlatmak istiyorum. Sizlerden hiç vakit kaybetmeden şehirlerinize döner dönmez hemen 2001’den bugüne kadar partimizde görev almış veya gönül vermiş her bir kardeşimize mutlaka ulaşmanızı istiyorum. Bu kardeşlerimizin gönüllerini almanızı, varsa dertleri, sıkıntıları, onlara çözüm aramanızı, daha önemlisi kendileriyle irtibatı asla kesmemenizi özellikle talep ediyorum” ifadelerini kullanmıştı. 

DARGINLARA ULAŞILACAK 

Bu talimat doğrultusunda teşkilat yöneticileri 2001’den bu yana AK Parti’ye gönül vermiş daha sonra teşkilatlardan uzaklaşmış isimlerle ilgili bir tarama çalışması yapacak. Bu isimler arasında partiye ve davaya ihanet etmemiş ama dargın durumda olan isimler tespit edilecek. Teşkilat yöneticileri bu isimlerle görüşerek onları dinleyecek. Teşkilat içeresinde kucaklaşma toplantıları düzenleyerek bu isimlerle teşkilatı buluşturacak. Toplantılar sonucunda teşkilatta uzak kalan isimler yeniden çalışmanın içerisine alınmış olacak.

YERLİ SİHA'LARA  ZİYARET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Vahdettin Köşkü’ndeki kahvaltı sonrası helikopterle Hadımköy'deki Baykar tesislerine geçti. Erdoğan ve Mahathir, burada incelemelerde bulundu. Ziyarete ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Sn.Cumhurbaşkanımız ve Sn.Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Uçan Baluklarımızı görmeye geldiler... Onur ve şeref verdiler, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL TURU

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile eşi Siti Hasmah Muhammed Ali'yi Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda ağırladı. Erdoğan, daha sonra Muhammed’e helikopterle İstanbul’u gezdirdi. 

Başkan Erdoğan, İstanbul'da bir dondurmacıda vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

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