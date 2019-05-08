AK Parti yeni yol haritasını belirledi

Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararını alması ile birlikte AK Parti jet hızıyla yeni seçimin hazırlıklarına başladı. Kararın açıklanmasından sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına ‘İstanbul için seferberlik’ ilan edilmesi talimatını verdi.

23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimleri için, AK Parti’de tüm birimler hazırlıklarını yapıp kısa sürede Cumhurbaşkanına sunacak. AK Parti’de yapılan ilk değerlendirmelerde kampanyanın ‘Türkiye İttifakı’ söylemi üzerine kurulması ve 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmen üzerinde çalışma yapılması görüşü öne çıktı. Bu kapsamda, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen bir milyon 700 bin seçmen tek tek ziyaret edilerek, 23 Haziran’da oy kullanmaları için ikna edilecek.

31 Mart mahallî seçimlerinde oy kullanan seçmenler üzerinde yapılan analizlerde, İstanbul’da seçmenin yüzde 26’sının Kürt olduğu, bu oranın yarısını oluşturan ‘Muhafazakâr Kürtlerin’ seçimlerde AK Parti’yi tercih ettiği tespiti öne çıkmıştı. AK Parti’nin, yenilenecek seçimlerde Kürt seçmenin desteğinin artırılması için de yeni bir yol haritası belirlemesi bekleniyor. Bu kapsamda, AK Parti’de İstanbul seçimlerinde kullanılacak söylemin ‘Daha kucaklayıcı’ olacağı ifade ediliyor.

AK Parti, bütün milletvekillerinin İstanbul’daki seçim kampanyasında görev alması için program yapacak. Milletvekilleri nöbet sistemine göre İstanbul’da seçim çalışması yapacak. Bu sebeple 31 Mart Mahallî Seçimleri nedeniyle çalışmalarına iki ay ara veren TBMM’nin haziran başından itibaren yeniden tatile girmesi bekleniyor.

(Türkiyegazetesi)