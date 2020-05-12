AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten darbe imalarına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yürütlen MYK Toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün önemli bir gün, sağlık kahramanlarımızdan hemşirelerin günü. Büyük fedakarlık gösteriyorlar kendilerine bir kez daha selamlarımızı saygılarımızı iletiyoruz.

Koronayla mücadele edilen günlerde insanımızın sağlığı, bütün bu mücadelenin eksiksiz biçimde verilmesi için enerjimizi harcıyoruz.

Bu hükümet seçimle ya da başka şekilde gidecek diyerek ya da doğrudan bu imalarda bulunarak antidemokratik iddialarda bulunanlara maalesef partilerinin yöneticilerinden tepki gelmedi. Bu hafta bu konudaki yalan doruk noktasına ulaşılmış durumda.

Hükümet memleket meseleleri konuşulmasın diye darbe söylentilerini başlattı diyorlar. Memleket meselesiyle ilgili öneri getiremeyenler partimizi hükümetimizi bununla suçluyorlar. Bu tartışmayı açanlar bunlar.

Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur fakat belli bir siyasi odağın iflah olmaz bir darbecilik gündemi vardır.

Biz bakanlığımızın Türkiye'nin büyük mütefekkiri büyük şairi Sezai Karakoç'u gençlere ulaştırmasından büyük gurur duyuyoruz.



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