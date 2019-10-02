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  3. AK Parti'den CHP'nin Suriye konferansına tepki

AK Parti'den CHP'nin Suriye konferansına tepki

AK Parti'den CHP'nin Suriye konferansına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, (CHP'nin Suriye konferansı) Güvenli Bölge'ye 'soykırım koridoru' diyen birisinin konferansa davet edilmesi ibretlik bir durumdur." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından bazı satırbaşları:

"(Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasındaki temasları) Temaslarla ilgili bir tanesini öne çıkarıp garip komplo teorilerini içeren birtakım yorumlar görüyorum. Halbuki bütün bu temaslar, kapsamlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın Amerika ziyaretlerinde gerçekleştirdiği, farklı kimliklere saygıyı, farklı kimliklerle diyaloğu önemseyen diyalogların bir parçasıdır."

(Kaşıkçı cinayetinin 1. yılı) "Herkes çıkar hesaplarıyla yan çizmeye çalışırken, Türkiye adaletin tahakkuku için ilkeli süreç yürüttü"

(Deprem toplantısı ) Her kesim davet ediliyor. İş üretmek yerine kişisel konularla gündeme gelenlerin bu süreçte fayda üretmeleri beklenmiyor.

"(50 1 tartışmaları) AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok, Faruk Çelik kendi kişisel görüşünü söylemiş."

(Afetler için toplanan vergilere ilişkin iddialar) Bu paraların çok üstünde afete hazırlık harcaması gerçekleştirildi. Saklanan bir şey yok.

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