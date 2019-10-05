Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Kızılcahamam kampında açıklama yaptı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasından bazı satırbaşları:

"Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak." 

"Bireysel hak ve özgürlüklerin artırılmasıyla ilgili önemli bir çalışma söz konusu olacak, reform sürecimizi sürdürüyoruz"

"Depreme karşı tedbirlerin alınması konusunda önemli gelişmeler ortaya koyulmuştur, bundan sonra da bu devam edecektir"

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilki Türkiye'yi terk etti
Ortalık karıştı! Hadise'den Demet Akalın açıklaması geldi
Serkan Çayoğlu'ndan sevgilisi Özge Gürel'e tam destek
Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy'un izinde
Yeni imajı beğenilmedi! Yorum yağdı...
<p>NATO ve Türkiye´den Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar

Türkiye´deki Dev Tatbikat Başladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Duştan uyuşturucu tarlasına açılan gizli kapı

Antep fıstığının bu faydasını bilmiyorsunuz! İlk kez duyacaksınız...