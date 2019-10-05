AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasından bazı satırbaşları:

"Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak."

"Bireysel hak ve özgürlüklerin artırılmasıyla ilgili önemli bir çalışma söz konusu olacak, reform sürecimizi sürdürüyoruz"

"Depreme karşı tedbirlerin alınması konusunda önemli gelişmeler ortaya koyulmuştur, bundan sonra da bu devam edecektir"