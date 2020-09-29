AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

"Azerbaycan ve Türkiye aynı kadere, aynı geleceğe ve aynı değerlere sahip iki ülkedir."

"Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl istiyorsa, ne şekilde istiyorsa her zaman yanlarında olmaya davam edecektir."



"Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırısı uluslararası hukukun açık ihlalidir. Uluslararası toplum Ermenistan'ı kınamalıdır."



"Azerbaycan, topraklarını müdafaa hakkına sahiptir. Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan orada işgalcidir."



"Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür. Kimsenin Ermenistan saldırdıktan sonra Azerbaycan'a itidal tavsiye etmesi gibi bir yaklaşımı kabul edilemez."

"ABD'nin sadece Rum tarafını ziyaret etmesi ya da bir ay içinde iki kere Yunanistan'a giderek tek yönlü destek açıklamaları bölge barışına hizmet etmez."

"(6-8 Ekim Olayları Soruşturması) O gün isyan çağrısı yapanlar, 37 vatandaşımızın ölümüne yol açtı. Birilerinin "PKK'ya sırtımızı dayıyoruz" açıklamaları ortadadır."

