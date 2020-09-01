AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, MYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Yunanistan Doğu Akdeniz'de korsan bir devlettir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletin gözüyle tarihimize bakanlar, Malazgirt ile 30 Ağustos arasında çelişki ya da birbirine alternatif iki mesaj görmez." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da Aşure Günü'nde şehit edilişinin ve bu acının ilk andaki gibi taze olduğunu ifade eden Çelik, "Bu acının yaşanmasından Kerbela şehitleri adına pek çok söz söylendi. Hepsinin özü, şartlar ne olursa olsun zulme karşı çıkmak, hakikatin şahitleri ve şehitleri olmak gerçek insan olmanın ölçüsüdür." dedi.

Çelik, muharrem ayının bir insanlık okulu olduğunu ifade ederek, Kerbela ve aşurenin de bu insanlık okulunun hakikat dersleri olduğunu söyledi. Çelik, Hazreti Hüseyin'i ve Kerbela şehitlerini ve aşure mesajının taşıyıcılarının hepsine rahmet diledi.

Terörle mücadele konusunda şehitlerin olduğunu dile getiren Çelik, kahramanların canlarını feda ettiğini, Türkiye'nin terörle mücadelesinin ne kadar haklı olduğunu her geçen gün daha çok gösteren olaylarla karşılaşıldığını belirtti. Çelik, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dileğinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, 3 Eylül'de başlayan Diyarbakır annelerinin de vicdan nöbetinin de birinci yılını dolduracağını ifade ederek, bazı partilerin bu duruma tamamen duyarsız kaldığına, bazılarının belli bir zaman duyarlılık gösterip sonra sahneden çekilmesi gibi bir tablo söz konusu olduğuna işaret etti.

Teröre evlatlarını kaptırmış ailelerin büyük bir vicdan mücadelesi verdiğini vurgulayan Çelik, annelerin bir kısmının evlatlarına kavuştuğunu, diğerlerinin de kavuşmayı umutla beklediğini söyledi.

Çelik, terör örgütüne ve destekçilerine dönük vicdan eyleminin bütün gücüyle sürdüğünü belirterek, "O annelere bir kez daha saygılarımızı gönderiyoruz. Bütün annelerin ellerinden öpüyoruz. İnşallah, çok kısa zamanda evlatlarına kavuşmalarını diliyoruz." dedi.

2020 yılının herkesin hayatında özel ve son derece olumsuzluklarla dolu bir yıl olduğunu dile getiren Çelik, son olarak Giresun'da yaşanan sel felaketinin, çok büyük bir felaket olduğunu söyledi.

Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla yakından ilgilendiğini ifade eden Çelik, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Alt Yapı bakanlarının da bölgeye giderek incelemelerde bulunduğunu, yaraların sarılması için olağanüstü bir mücadelenin ortaya konulduğunu vurguladı.

1264 araç ve 3 bin 672 personelle Giresun'da seferberlik başlatıldığını oile getiren Çelik, mahsur kalan 172 vatandaşın kurtarıldığını, yol, su, elektrik gibi alt yapı hizmetlerinin de halkın istifadesine sunulduğunu söyledi.

Çelik, sel felaketinin yaşandığı Giresun'da esnafa destek verileceğini, belediyelerin borçlarının ödenmesinin ertelendiğini, üreticilere verilecek tarımsal ödeme desteklerinin erkene alındığını, konut, işyeri ve diğer hasarlar içinde 6,5 milyon liralık nakdi yardımın yapıldığını aktardı.

Giresun'da benzer bir afetin tekrar yaşanmaması için toplam keşif bedeli 1 milyar 290 milyon lirayı bulan büyük bir projenin hayata geçirileceğini kaydetti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, milletin tarihi için son derece önemli günlerin kutlandığını belirterek, bunlardan birinin Malazgirt Zaferi diğerinin de 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğunu söyledi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Her iki olayın bize gönderdiği şey şudur. Sultan Alparslan'ın önderliğinde yapılan Malazgirtle birlikte 'Anadoluya geldik ve biz buradayız' dedi. Kurtuluş Savaşımızın Gazi Başkumandanı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yapılan İstiklal Mücadelemiz ile de 'Buradayız ve asla gitmiyoruz' mesajını bütün dünyaya verdik. Milletin gözüyle tarihimize bakanlar, Malazgirt ve 30 Ağustos arasında bir çelişki ya da birbirine alternatif olarak görülebilecek iki mesaj görmezler. Aynı mesajı görürler. Birinde, 'Buraya geldik, buradayız' dedik. Diğerinde de bizi buradan göndermek isteyenlere, 'Asla gitmiyoruz, burada kalmaya devam ediyoruz' dedik. Sultan Alparslan'ı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kere daha bu törenlerle rahmetle, saygıyla, minnetle andık.

Milli Bayramlarımız arasında bir yarış oluşturmaya çalışanlar, milli günlerimiz arasında hangisi diğerinden üstündür gibisinden birtakım sanal yarışlar oluşturmaya çalışanlar tarihimize de bütünsel bir şekilde bakmaktan uzaklar. Hem de tarihi kazanımlarımızı milletimizin tarih içindeki yürüyüşünün yıl dönümlerini maalesef bir tür travmaya dönüştürme şeklindeki siyasetlerine devam ediyorlar."

Çelik, bayramları yarıştırma hadisesi gibi 30 Ağustos'un kutlanmayacağı, iptal edildiği şekilde tamamen yalan, fitneye dayanan bir propoganda yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığının bunu yasakladığı şeklinde bir yalan uyduruldu. Böyle bir şey hiçbir yerde söz konusu değil. Hiçbir yerde bununla ilgili belge yok, bir söz yok. Baştan aşağı yalan. En üzüntü verici olanı, belli bir siyasi grubun yine bunları gündemleştirmeye çalışması, üstelikte okumuş, yazmış bazı arkadaşlarımızın sanki 30 Ağustos törenleri yasaklanmış gibi bunun üzerine büyük siyasi cümlelerle, iri harflerle birtakım tweetler atmaları ya da açıklamalar yapmaları. Bu sene aynı zamanda, kovid tedbirleri sebebiyle birtakım önlemlere uymakla birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının organize ettiği 300 insansız hava aracıyla yapılan ışık gösterisi, herkesin takdirini ve beğenisini kazandı. Burada birincisi bu yalanlar çok çabuk bir şekilde oluşturuluyor ve hızlı bir şekilde yayılıyor. Milletimizin kimliğine dönük, tarihi günlerimize dönük travma yaratmaya dönük olarak fitne şebekesi hemen çalışmaya başlıyor. Bunlar sanki hazırda, pusuda bekliyorlar. Sosyal medyada gündem oluşturuluyor. Benzer uygulamalar, bu yıl içerisinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarında, Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayramlaşma için de söz konusuydu. Kovid tedbirleri içinde hangi uygulamalar yapıldıysa bu sene de o yapıldı."