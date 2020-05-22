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  3. AK Parti Sözcüsü Çelik: İzmir nefrete geçit vermez
22 Mayıs 2020 Cuma 01:37 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik: İzmir nefrete geçit vermez

AK Parti Sözcüsü Çelik: İzmir nefrete geçit vermez

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Camilere saygısızlığı yapanlar nefret kampına aittir. Bunların kimliği ne olursa olsun amacı kışkırtıcılıktır. Nefret gruplarının oyununa kimse gelmez bu ülkede. İzmir nefrete geçit vermez." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, İzmir'de merkezi ses sistemi sabote edilerek cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ezanın olduğu yerde nefretin olamayacağının altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"O yüzden nefret grupları ezanı hedef alır her zaman. Camilere saygısızlığı yapanlar nefret kampına aittir. Bunların kimliği ne olursa olsun amacı kışkırtıcılıktır. Nefret gruplarının oyununa kimse gelmez bu ülkede. İzmir nefrete geçit vermez."


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