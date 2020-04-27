AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Ankara Barosuna tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ramazan ayının ilk cuma günü verdiği hutbedeki açıklamaları nedeniyle eleştiren Ankara Barosunu kınadı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Barosunu eleştirdi.

"Kur'an-ı Kerim dinimizin kitabıdır ve onun mukaddes öğretisinde muhatap insandır. Yaratıcımızın nazarında insan, 'eşref-i mahlukat'tır." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Allahuteala'nın 'ahsen-i takvim' üzere yarattığı insana dair görüşlerin, dinin temel anlayışı çerçevesinde ifade edilmesinden rahatsızlık duyanların, Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik saldırılarını hadsizlik olarak görüyor ve kınıyoruz. Savunma mesleğine asla yakışmayacak tarzda bazı barolar tarafından, dini inancından dolayı bir kişinin hedef haline getirilmesi hukuk adına bir cinayettir. Kaldı ki Prof. Dr. Ali Erbaş, dini konularda temsil yetkisine sahiptir. Üslupsuz ve özensiz bir tavırla dini inanç üzerinden yapılan bu tezvirat hiçbir şekilde kabul edilemez."