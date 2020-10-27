  • $8,1942
  • 9,6972
  • 502.476
  • 1150.85
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Siyaset
  • AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Macron'a tepki: Tarihi bir aymazlık
27 Ekim 2020 Salı 17:11 | Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Macron'a tepki: Tarihi bir aymazlık

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Macron'a tepki: Tarihi bir aymazlık

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un son dönemdeki İslam karşıtı söylemlerine tepki göstererek " "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un doğrudan doğruya İslam'a ve Müslümanlara saldırması tarihi bir aymazlıktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un doğrudan doğruya İslam'a ve Müslümanlara saldırması tarihi bir aymazlıktır. Macron, Fransa'da yaşayan 5 milyon Müslüman vatandaşını da bu şekilde tehlikeye atmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tavrın, Avrupa'da faşizmin ne kadar tehlikeli noktaya geldiğini ortaya koyduğunu da belirten Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'da Peygamber Efendimize hakaretler içeren alçak karikatürleri gösteren öğretmenin öldürülmesi ne kadar büyük bir terör eylemi ise bu nedenle tüm Müslümanları töhmet altına almak da o derecede tehlikelidir, terörizmdir. Fransa'nın İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı takındığı bu tavrı protesto ediyor ve Fransız mallarını boykot ediyoruz."

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><

Cephe hattında son durum

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Her gün bir diş sarımsak yutmanın faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.