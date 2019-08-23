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  3. AK Parti 18 yaşında! Başkan Erdoğan: Hiçbirinin esamesi okunmayacak

AK Parti 18 yaşında! Başkan Erdoğan: Hiçbirinin esamesi okunmayacak

AK Parti 18 yaşında! Başkan Erdoğan: Hiçbirinin esamesi okunmayacak

Başkan Erdoğan, "Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(AK Parti) Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır." diye konuştu. 

Erdoğan, "AK Parti, ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti'nin de vadesi dolmuş demektir." değerlendirmesinde bulundu.
"Cumhur İttifakını diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafıza kayıtlarımızın içinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı şimdiden burada söylüyorum. Bu kayıtların içerisinde çok şeyler var. Kim kimdir bunları milletimizin bilmesi lazım." diye konuştu. 

Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin bekası için daha büyük bedelleri ödemekten çekinmeyiz, yeter ki Türkiye ayakta kalsın." şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakını diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz." dedi. 

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