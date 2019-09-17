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  3. Ahmet Kekeç'ten Davutoğlu hakkında dikkat çeken satırlar: İşte o yazı...

Ahmet Kekeç'ten Davutoğlu hakkında dikkat çeken satırlar: İşte o yazı...

Ahmet Kekeç'ten Davutoğlu hakkında dikkat çeken satırlar: İşte o yazı...

Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, bugünkü köşesinde “Bu soruya Davutoğlu cevap vermelidir!” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Hüseyin Korkmaz üzerinden önemli bilgiler paylaşan Kekeç, yazısının sonunda “Bu soruya, ülkesini ve dava arkadaşlarını Batı’ya jurnalleyip duran Davutoğlu cevap vermelidir!” satırlarını kaleme aldı. İşte o yazı...

Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, 17/25 Aralık girişiminin uygulayıcılarından biri olan ve ABD’deki Hakan Atilla davasında tekrar ortaya çıkarak ülkesi aleyhine “tanıklık” yapan Hüseyin Korkmaz hakkında önemli hatırlatmalarda bulundu. Bugünkü köşesinde “Bu soruya Davutoğlu cevap vermelidir!” başlıklı bir yazı kaleme alan Kekeç, Davutoğlu’na önemli bir soru yönelttiği satırlarını şu şekilde sonlandırdı:

“Bu soruya, ülkesini ve dava arkadaşlarını Batı’ya jurnalleyip duran Davutoğlu cevap vermelidir!”

İşte Ahmet Kekeç’in o yazısı…

 

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