Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Ramazan ayı mesajı

Ramazan ayı başlangıcı vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı’na yeniden kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Ramazan-ı Şerif; Bereket, dayanışma, ibadet ve sabrın yoğunlaştığı mübarek aylarımızdan biridir’’ dedi.

Başkan Sayan, "Varlık için şükre, yokluk için tevekküle sarılacağımız Ramazan ayı, ahlaklı insan, erdemli insan, Salih insan olmayı başarmanın da bir vesiledir. Kardeşliğimizi pekiştirmek adına önemli bir fırsat olmanın yanı sıra, bizleri birliğe, kardeşliğe, paylaşmaya, sevgiye çağıran Ramazan ayı müstesna günlerdendir. Bu duygularla Ağrılı hemşerilerimin, milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Ayı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını yüce Rabbim’den niyaz ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Ağrı Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan Çadırı Ramazan’ın ilk gününden itibaren Millet Bahçesinde Ağrılılara hizmet vermeye başlayacak.

İHA