27 Mayıs 2020 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme:
OSMAN NURİ CERİT
Adnan Menderes ve arkadaşları yargı önünde beraat edecekler
Millet vicdanında ve tarih önünde suçsuz oldukları kanıtlanan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargı önünde de beraat etmeleri için çalışma başlatılacak.
OSMAN NURİ CERİT
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz kasım ayında düzenlenen Yüksek İstişare Kurulu’nda, 2013 yılından bu yana Meclis’te bekleyen, “Yassıada Mahkemesi’nin kararlarının yok sayılmasına” yönelik çalışmanın yeniden gündeme getirilmesini istemişti. TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanlığı, Menderes’in idam kararının iptalinin mümkün olmadığı, ancak yargılamanın yenilenmesinin uygun olacağı yönünde 2 Ocak 2013’te Dilekçe Komisyonu’na görüş bildirmişti.