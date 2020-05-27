Adnan Menderes ve arkadaşları yargı önünde beraat edecekler

OSMAN NURİ CERİT



Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz kasım ayında düzenlenen Yüksek İstişare Kurulu’nda, 2013 yılından bu yana Meclis’te bekleyen, “Yassıada Mahkemesi’nin kararlarının yok sayılmasına” yönelik çalışmanın yeniden gündeme getirilmesini istemişti. TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanlığı, Menderes’in idam kararının iptalinin mümkün olmadığı, ancak yargılamanın yenilenmesinin uygun olacağı yönünde 2 Ocak 2013’te Dilekçe Komisyonu’na görüş bildirmişti.