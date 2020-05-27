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  3. Adnan Menderes ve arkadaşları yargı önünde beraat edecekler
27 Mayıs 2020 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme:

Adnan Menderes ve arkadaşları yargı önünde beraat edecekler

Adnan Menderes ve arkadaşları yargı önünde beraat edecekler

Millet vicdanında ve tarih önünde suçsuz oldukları kanıtlanan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargı önünde de beraat etmeleri için çalışma başlatılacak.

OSMAN NURİ CERİT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz kasım ayında düzenlenen Yüksek İstişare Kurulu’nda, 2013 yılından bu yana Meclis’te bekleyen, “Yassıada Mahkemesi’nin kararlarının yok sayılmasına” yönelik çalışmanın yeniden gündeme getirilmesini istemişti. TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanlığı, Menderes’in idam kararının iptalinin mümkün olmadığı, ancak yargılamanın yenilenmesinin uygun olacağı yönünde 2 Ocak 2013’te Dilekçe Komisyonu’na görüş bildirmişti. 


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