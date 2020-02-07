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  3. 'Adaylıktan çekil, PM üyeliğini kap'

'Adaylıktan çekil, PM üyeliğini kap'

'Adaylıktan çekil, PM üyeliğini kap'

CHP’de pazar günü yapılacak olan il kongresinde 270 delegenin imzasını almasına rağmen karar değiştiren Cemal Canpolat’ın, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan PM üyeliği ve arkadaşlarına delege sözü aldığı ortaya çıktı.

Ercan ÖZTÜRK 

AKŞAM CHP İstanbul’daki o pazarlığın detaylarına ulaştı: Kılıçdaroğlu’nun 39 ilçe başkanına “İstanbul adayımız Canan Hanım” dedikten 2 gün sonra Cemal Canpolat harekete geçti. Kulislerde Canpolat’ın kesin adaylığı konuşulmaya başladı. 

LİSTE HAZIRLADILAR

Delegelerin imza topladıklarını öğrenen Kılıçdaroğlu, Canpolat’ı arayarak “Sizi PM’ye düşünüyorum” dedi. Canpolat ise ayrıca delege kontenjanı istedi. Kılıçdaroğlu’nun “Canan Hanım’la görüşün” cevabından Canpolat, Kaftancıoğlu ile görüşerek liste hazırladı. Canpolat’a tepki büyüdü, Kaftancıoğlu’nun adaylığının açıklandığı toplantıya Bülent Kerimoğlu ve Ali Kılıç katılmadı.


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