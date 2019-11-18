Adana'da belediye başkanlarına ziyaret

Her seçimden sonra vatandaşların iradesinin tecelli ettiğini belirten Çelik, şunları söyledi: “Siyasetçinin görevi kendi partisini, kendi adayını tanıtmaktır. Bunu güçlü bir şekilde projelerle seçim döneminden sonra gelecek hizmet dönemindeki yapılacak işlerle anlatmak şeklinde bir yaklaşımı olur. Fakat neticede bütün siyasetçiler anlatır, vatandaşımız sonra bir karar verir. Bu kararın çeşitli dinamikleri olur, çeşitli altlıkları olur. Milli iradeye saygı siyasetçi olmanın, demokrat olmanın ilk prensibidir.”