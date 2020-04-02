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Adalet Komisyonu yarın toplanıyor

Adalet Komisyonu yarın toplanıyor

TBMM Adalet Komisyonundan yapılan bildirimde, AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere cuma günü toplanılacağı belirtildi.

Bildirimde, Kovid-19 salgını sebebiyle salona her kurumdan bir temsilci alınabileceği de kaydedildi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, dün yaptığı basın toplantısında, düzenlemeye dair bilgi vermiş, Meclise sundukları teklifin komisyonda görüşülmesinin ardından salı günü Genel Kurul’da görüşülebileceğini açıklamıştı.

45 BİN KİŞİ BEKLİYOR

Teklifle açık cezaevi şartlarından yararlanma hakkı olan yaklaşık 45 bin mahkum 31 Mayıs’a kadar izinli sayılacak. Terör, kasten öldürme, uyuşturucu, cinsel taciz ve kadına şiddet dışındaki suçların cezalarındaki infaz süreleri yarıya inecek. Bu da 45 bin kişiye tahliye yolu açacak.


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