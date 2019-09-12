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  3. Adalet Bakanı Gül: Çocukları okula değil dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz

Adalet Bakanı Gül: Çocukları okula değil dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz

Adalet Bakanı Gül: Çocukları okula değil dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz

Adalet Bakanı Gül, "Annelerinin yanında olamayan çocukları da annelerin yanında görmek istiyoruz. Çünkü çocuklar okulda olacak, anne kucağında olacak. Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz." dedi.

 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesince düzenlenen başarılı öğrencilere bisiklet dağıtım töreninde yaptığı konuşmaya, Yavuz Bülent Bakiler'in "Bir bayrak dalgalanır Antep kalesi üstünde / Alı kanımdaki al, akı alnımdaki ak / Bayraklar içinde en güzel bayrak / Düşüncem senden yanadır." dizeleriyle başladı.

Öğrencilere ve alilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Gül, şöyle devam etti:

"En güzel yatırım eğitime yapılan yatırımdır, çocuklarımıza, geleceğimize yapılan yatırımdır. Asıl altyapı yatırımı Türkiye'nin geleceğinin yatırımı, işte sevgili gençlerimize yaptığımız yatırımdır. Geleceğimizi, koltuğunun altında kitapla, bilgisayar başında, 'Türkiye'nin geleceğinde ben bir mühendis olarak, ben mimar olarak, ben bir avukat olarak, iş adamı olarak, bir müteşebbis olarak Türkiye bayrağını, Türk bayrağını daha fazla yukarıya nasıl taşırım' diye düşünen gençler kuracak, sizler kuracaksınız. O yüzden size yapılan bütün yatırımlar geleceğe yapılan yatırımlardır ve en kalıcı yatırımlar da gençliğe yapılan yatırımlardır. Bu yüzden değerli Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Türkiye'de, değerli kardeşlerim bu duyguya sahip olamayanlar, okul yoluna değil başka yollara gidenleri gördükçe yüreğimiz sızlıyor. Burada annelerimiz çocuklarımızla beraberler. Annelerinin yanında olamayan çocukları da annelerin yanında görmek istiyoruz. Çünkü çocuklar okulda olacak, anne kucağında olacak. Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi de sürdüreceğiz."

"Her şeyin başı eğitim"

Bakan Gül, genç nesillerin daha da iyi yetişmesi, daha da güzel eğitim görmesi için tüm çalışmaları yapacaklarını, çabayı ortaya koyacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Eğer iyi bir hakim, iyi bir mühendis, iyi bir insan diyorsak her şeyden önce iyi bir eğitimle başlıyor. Eğer kadına şiddet, eğer istismar, eğer kötü görüntüleri görmek istemiyorsak her şeyin başı eğitimdir. Eğitim olan aile, eğitim olan yuva, eğitim olan birey daha güçlü toplum demek. O yüzden sizlere güveniyoruz. Sizler inşallah Türkiye'yi daha iyi yere getireceksiniz. Esasen gençliğin safiyeti, çocukluğun masumiyeti büyüdükçe toplum maalesef kendine benzeştiriyor."

(AA)

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