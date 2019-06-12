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12 Haziran 2019 Çarşamba 00:01 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 00:01

Adalet Bakanı Gül, ABD'li mevkidaşı Barr ile görüştü

Adalet Bakanı Gül, ABD'li mevkidaşı Barr ile görüştü

ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr ile görüştü. ABD Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr ile bir araya geldi.

ABD Adalet Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğü bildirildi.

Görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecindeki son durum da dahil olmak üzere, ikili ilişkileri ilgilendiren konuların ve ABD ile Türkiye arasındaki adli iş birliği süreçlerinin ele alındığı kaydedildi.

Bakan Gül'ün Washington'daki programı kapsamında bazı ABD'li senatörlerle de bir araya geleceği ve ikili ilişkileri ele alan temaslar gerçekleştireceği aktarıldı.

(AA)

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