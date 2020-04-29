Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 4 cezaevinde 120 kişiye teşhis konuldu

Gül “4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı koyuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi” dedi. Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 oranında azalttıklarını ifade eden Gül, 15 Haziran’a kadar uzatılan adliye ertelemesinin ihtiyaç halinde erkene çekilebileceğini söyledi.

Bakan Gül şunları söyledi: “Koronavirüsü salgınının gidişatına göre bu süre öne çekilebilir. Bizim için bu dönemin kahramanları infaz koruma memurlarıdır. Ceza infaz kurumuna gelen kişinin ilk muayenesi yapılmakta, hastalık belirtisi olmadığında 14 gün karantinaya alınmaktadır.”