Açık Maraş

1974’ten beri kapalı tutulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Kapalı Maraş’ın kademeli olarak açılmasında ilk adım dün atıldı. Maraş’ta kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı. Binlerce vatandaş bölgeyi ziyaret etti. Bölgede, denize girilecek alanın da Astsubay Orduevi ile Golden Sands Otel arasındaki 1 kilometrelik alanda olacağı belirtildi.

EKONOMİNİN CAN DAMARI



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Maraş’ın Ada’da hem barış ve refahın simgesi hem de KKTC ekonomisinin can damarı olacağına inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Kapalı Maraş’ı insanlığa kazandırıldıklarını söyleyen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, “Ben dediğimi yaptım. Maraş, dünya turizmcilerinin gözdesi olacak” dedi.

Tarihe tanıklık eden vatandaşlar Kapalı Maraş’ın kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmında dolaştı, fotoğraf çekti.