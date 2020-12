ABD'ye ortaklık hatırlatması... 'Yaptırım saygısızlık'

Başkan Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarması nedeniyle düzenlenen Zafer Günü kutlama törenlerinin ardından, beraberindeki gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan, ABD’den gelen Türkiye’ye yönelik yaptırımlar konusunda sert ama itidalli konuştu:

HEP OLUMLU ADIMLAR ATTIM



“Türkiye bir NATO ülkesidir. Amerika da bir NATO ülkesidir. Kaldı ki NATO’nun ilk 5’i içerisinde Türkiye önemli bir ülkedir, sıradan bir ülke değildir. Her zaman iftiharla ‘Türkiye gibi bir NATO ülkesine sahibiz’ denilirken, şu anda Amerika’nın kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye’yi karşı karşıya getirmesi, bir defa NATO’daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır. Ben olaya böyle bakıyorum. Şu anda Trump görevi bırakmadan bu hangi konuma varır onu bilemiyorum ama ben 4 yıllık Trump döneminde Amerika ile herhangi bir sıkıntılı iletişim kurmadım; aksine çok daha olumlu adımlar attım birçok konuda.”

BIDEN GÖREVİ ALSIN, BAKALIM

“Sayın Obama’nın -ki bir Demokrat- 8 yıllık döneminde de, ‘Benim dünyadaki ilk 5 dostum arasında en önemlilerinden bir tanesi Erdoğan’dır’ dediği kişiyim. Dahası, (ABD’nin seçilmiş başkanı Joe) Biden, evimde beni rahatsızlığımda ziyaret eden birisidir. Kendisiyle Amerika’da birkaç kez görüştüm. Beni iyi tanır, ben de onu iyi tanıyorum. Bir kez bir açıklaması oldu, ben cevap dahi vermedim. Şu anda Demokratlar işbaşına geliyor. Ne oldu da şu anda Türkiye’ye böyle bir CAATSA yaptırımına gidilecek? Böyle bir şey, dünyada siyasiler arasında asla tevessül edilmeyecek bir konudur. Fakat ben bazı şeylere alıştığım için diyorum ki, Amerika’da (başkanlık) devir teslim yapıldıktan sonra herhalde akışı çok daha iyi göreceğiz. Onun için bize düşen ‘men sabera zafera’; sabredeceğiz ve göreceğiz.”

MACRON SİYASET ACEMİSİ

(Fransa konusunda) “Çok açık ve net konuşacağım; Minsk Üçlüsü dönem başkanlığını yürüten (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron’un bu sürece olumlu bir katkısı maalesef hiç olmadı. Her şeyi birbirine kattı. Dikkat ediyorum; Macron’un her yerden bir şeyler elde etme gayreti var. Lübnan yanmış yıkılmış, Macron oradan talimatlar veriyor, iş çıkarmaya çalışıyor. Ne oldu? Halk Lübnan’dan kovdu. Aynı şeyi darbeci Hafter’in yanında yer almak suretiyle Libya’da yaptı. Bizimle dalaşmaya başladı. Sivil gemimize saldırma ve suç isnat etme yoluna gitti. Halbuki hiç alakası yok. Tutmadı tabii. Azerbaycan’la ilgili hesapları da tutmadı. Özellikle Sayın Aliyev Macron’un hesaplarını alt üst etti. Bunun zararı kime olacak? Fransa’ya olacak. Belki Azerbaycan-Fransa ilişkilerini bitirmiş olacak. Macron bir siyaset acemisidir. Zaten kamuoyu araştırmalarına bakılırsa da kendisini bitirmiş durumda.”

KAFKASYA İÇİN TARİHİ ÖNERİ: 6’LI PLATFORM



“Bizim zaten Azerbaycan’la askeri eğitim anlaşmamız; istihbarat işbirliği, bütün bunlar var. Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, diplomasi, her alanda bu iş birliğini sürdüreceğiz. Azerbaycan’la 5 anlaşma imzaladık. Artık KKTC ile olduğu gibi, pasaportla değil kimlikle gidiş gelişler yapılabilecek. Karşılıklı yatırım, ticaret ve turizm geliştirilecek. Karabağ’ın inşasında Türkiye olarak önemli bir rol oynayacağız. Yani Azerbaycan Türkiyesiz olmayacak.”(Ortak medya platformu) “Bundan önce Türkiye-Pakistan-Malezya arasında da böyle bir adım atmıştık. Şimdi Azerbaycan’daki muhatabı ile İletişim Başkanlığımız arasındaki anlaşmayla, süreç zenginleşecek. Çünkü Azerbaycan’ın böyle bir dayanışmaya ihtiyacı var.”

TAM KAPANMA ÖNERİSİ YOK



Erdoğan, koronavirüs vaka sayılarına işaret edilerek hafta sonu kısıtlamalarının genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine de, şöyle konuştu: “Bilim Kurulu’nda öyle bir şey yok. Bilim Kurulu’nun bize söylediği, hafta sonları cuma akşamı 9’dan pazartesi sabahı 5’e kadar eve kapanalım. Buna uyuyoruz. Tedbirlere halkımızın uyması önemli. Ayrıca, biz özellikle aşılara endekslendik Çin’den ilk etapta 10 milyon doz aşı gelecek, bunu 50 milyona tamamlayacağız. Ödeme planını imzaladım. İnşallah olumlu netice kısa zamanda kendini gösterecektir. Ben de inşallah başladığımızda aşıyı olacağım. Çin’deki bu firma dünyada kendini ispatlamış bir firma. Ayrıca kendi çalışmamız var, Almanya’daki iki Türk’ün beraber yaptığı çalışma var; BionTech ve Pfizer çalışması… Üçlemiş olacağız.”

İÇMEYİN ŞU MERETİ!



Erdoğan, koronavirüsün akciğerlere saldırdığına da işaret ederek, sigara ve nargile içenleri “İçme şu meredi ya! Kendi kendinin katili oluyorsun” sözleriyle uyardı.

KILIÇDAROĞLU GAZA GELDİ, HAYIRLI OLSUN



Erdoğan, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2008-2011 arasında FETÖ tarafından dinlendiği halde şikayetçi olmadı, ancak şimdi yine dinlendiğini iddia ediyor” sorusu üzerine de şöyle konuştu: “Buna en güzel cevabı Sayın Bakanım verdi. Eğer ciddiysen, yapman gereken bunu medya önünde seslendirmek değil, yargıya bildirmek. Bu işin mercii yargıdır. Ama diyorum ya; bu daha hâlâ siyaseti öğrenemedi, tek bildiği bir şey var; akşam yalan, sabah yalan; iftira iftira...”

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de “aday olup olmayacağımı size kim söyledi” ifadesini de değerlendirirken, “Hani bizde güzel bir laf var ya ‘Gaza geldi’ diye. Orada da gaza geldi. Gazı hayırlı olsun” dedi.

Erdoğan, “FETÖ ile mücadelede gelinen noktaya” ilişkin soruya da, şu cevabı verdi: “Bilmiyorum şu anda muhatap olmaya yönelik bir değerlendirme yapmam doğru olur mu? Biz FETÖ terör örgütü ile mücadelede, yoğun bir şekilde bütün kurumlarda ne bulursak gereğini yapıyoruz. Kimsenin bu terör örgütüyle ilgili ağlamasına sızlamasına bakamayız. Bizim için PKK terör örgütü neyse diğerleri de aynıdır. Bu millet bunlardan çok çekti. Bunlara asla fırsat vermeyeceğiz.”

REFORMLARA DEVAM EDECEĞİZ



Erdoğan, ekonomi ve hukuk reformlarına ilişkin sorulara da şöyle cevap verdi: “Tüm dünya şu anda bir sıkıntının içinden geçiyor, bunun bizde de yansımaları var. Ama şuna eminim; daha da iyi olacağız. Son işsizlik rakamları düşüş gösteriyor. Üçüncü çeyrekte büyümede ciddi bir sıçrama var. Her birim üzerine düşeni hakkıyla yerine getirirse korona döneminde mesafeyi çabuk kapatırız. Çünkü Türkiye’nin altyapısı buna müsait. Hukuk reformuna yönelik her şeyi A’dan Z’ye açıkladım. Hakimler, savcılar, avukatlar, hepsiyle ilgili neler yapacağız; hak ve özgürlükler konusunda neler yaptık, neler yapıyoruz, neler yapacağız; bunların hepsini açıkladım. Bu düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz.”

EMİNE HANIM ‘SIFIR ATIK’A KENDİNİ ADADI



Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen ‘sıfır atık projesi’ ile Paris İklim Anlaşması ve hayvanları koruma kanununa ilişkin soruları da şöyle cevapladı:

“Ben eşimin elinden, adımları atılmış böyle güzel bir işi alamam. Çünkü o işe adeta kendini adadı. Sıfır atık projesi ülkemize çok büyük getiriler sağladı. Paris İklim Anlaşması ile ilgili 2015’te Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ‘gelişmekte olan ülkeler statüsünde size gereken destekleri yapacağız’ dedi. Maalesef bu söz tutulmadı. Riyad G20 zirvesinde de bunu yerine getiremediler. Bizi gelişmiş ülkeler statüsünde tuzağa düşürmek istiyorlar. ‘Kusura bakmayın, Riyad zirvesi başarılı sonuçlandı desinler diye biz imza atmayız’ dedim. Şimdi Londra zirvesinde yine önümüze gelecek. Biz de yine şerhimizi koyacağız. Hayvanları koruma kanunu ise bütçeden sonra çıkar. Geri adım yok.”

AKLISELİM ÜLKELER OYUNU BOŞA ÇIKARDI



Başkan Erdoğan, Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, AB zirvesi kararına ilişkin “AB’nin dün yaptığı zirve birkaç ülkenin bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi. Sağolsunlar AB içindeki aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardılar” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Şimdi Mart 2021’de yapılacak olan zirvede yeni bir hazırlığın yapılması gibi, orada bu işin müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Şunu çok açık, net söylemek durumdayım, oradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil. Türkiye’ye vermeleri gereken birçok haklar var. Vize serbestisinden tutun, gümrük muhafiyetine varıncaya kadar. Temenni ederim ki bu süreci adil bir şekilde tamamlarız” diye konuştu.

CHP HER TACİZİN HESABINI VERECEK



Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. CHP’deki taciz skandallarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, “CHP’deki tecavüz, taciz, hırsızlık furyasından utanç duyuyoruz. Her tecavüzün hesabını vereceksiniz. Her tacizin hesabını vereceksiniz. Her hırsızlığın hesabını vereceksiniz” ifadelerini kullandı. “Ülkemizin savunma sanayiine yapılan hiçbir saldırı masum değildir. Her saldırının gerisinde sinsi ve alçakça bir niyet vardır” diyen Erdoğan CHP’yi şu sözlerle eleştirdi: “Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımıza saldırıyorlar. Tank projemize saldırıyorlar. Helikopter projemize saldırıyorlar. Radar, füze, uydu, optik projelerimize saldırıyorlar. Hidrokarbon arama faaliyetlerimize saldırıyorlar. Tüm savunma sanayi projelerimize saldırıyorlar. ”

KAPIMIZ YATIRIMCIYA AÇIK



ABD ve AB’de tartışılan Türkiye’ye yaptırımlarla ilgili konuşan Erdoğan, “Gerek ABD gerekse AB ile köklü siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz var. Dayatılan yaptırım gündemleri tüm taraflar için sadece zarar yazan hiç kimseye faydası ve kârı olmayan yaklaşımlardır. Bu konulardaki somut adımların, potansiyellerimizin gücü dikkate alınarak atılacağına inanıyorum. Kapımız tüm yatırımcılara sonuna kadar açıktır.”