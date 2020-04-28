ABD'ye de Türk yardımı

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin beşinci kez video konferansla yapılan toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin salgınla mücadelede çok önemli bir aşamaya geldiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Bu hafta sonu yine 31 ilimizde 3 gün süreyle 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Cuma günü marketler yine 09.00 ile 14.00 arası açık olacak. Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüş, verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır. Olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Bu ayrıntılı programı yakında sizlerle paylaşacağız. Salgın nedeniyle adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemeyi 15 Haziran’a kadar uzatıyoruz. Çiftçilerimizin mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini de faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Artık tünelin ucu Allah’ın izniyle göründü. Ramazan Bayramı’nı iki bayram olarak Rabb’im bizlere kutlamayı nasip etsin.“

Erdoğan, 1 Mayıs saat 00.00’dan 3 Mayıs saat 24.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması yapılacağını belirtti.

ABD’YE TIBBİ YARDIM



Başkan Erdoğan, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin çaresiz kaldığı pek çok konuda Türkiye’nin kendine yeterli olmanın ötesinde dostlarına destek verecek seviyeye ulaştığını belirtti. Türkiye’nin bugüne kadar 55 farklı ülkeye malzeme desteği verdiğini kaydeden Erdoğan, “Son olarak ABD’ye maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz. Bu malzemeleri taşıyan Türk askeri nakliye uçakları yarın Amerika’ya hareket ediyor” dedi. Erdoğan “Kriz sonrası yeni yapılanacak dünyada, ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

CHP YALANA DEVAM EDİYOR



İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin CHP Üsküdar İlçe Başkanı tarafından fotoğraflanmasına değinen Erdoğan şunları söyledi: “CHP’nin yalanlar silsilesi devam ediyor. CHP İl Başkanı ‘Partinin talimatı ile gitmiştir,’ diyerek bu durumu kabul ediyor ama CHP Genel Başkanı hiç utanmadan, arlanmadan ‘ilçe başkanımız oradan geçiyormuş, fotoğraf çekme yok’ diyerek bu açık gerçeği inkar ediyor.”

DİYANET’E SALDIRI, DEVLETE SALDIRIDIR



Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın vaazına yönelik Ankara Barosu’nun hakaretler içiren açıklaması için “Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır. Saldırı, İslam’a yönelmiştir. Herkes haddini bilecek” dedi.