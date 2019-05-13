Abdullah Gül'e ağır sözler: Nankörlük göz bozukluğundan değil, vefa yoksunluğundandır

Abdullah Gül'ün YSK kararı sonrasındaki açıklamaları toplumun önemli bir kesiminde tepkiyle karşılandı. Bu açıklamalara en sert tepki ise Haber 7 yazarı Esra Elönü'den geldi. Elönü "Battal boy nankörlük, vefa arpa boy bile değil!" başlıklı yazısında Gül'e ağır eleştirilerde bulundu.İşte o yazı...

BATTAL BOY NANKÖRLÜK, VEFA ARPA BOY BİLE DEĞİL!

Nankörlük göz bozukluğundan değil, vefa yoksunluğundandır.

Hayretimin şarjı bittikçe hayret edilecek şeyler topluyorum. Malumunuz insan hayretiyle yaşarmış. Son zamanlarda olanlar karşısında da hayretimiz mağdur. ''Gaflet uykusu için bile döşek konforu arayan muhterisler tabakası'' sanırım hayretimin bereketi bunlardan sebep.

Hani demiştim ya bu saatten sonra oy sandıklarını değil adam sandıklarımızı konuşalım. ''Karnı açlardan çok, kalbi açlara acıyalım.'' Açlık karın tokluğuna bakar, kalbi açlıksa vefa yokluğuna. Hani oradan buradan yağan taşlara siper olup, pencereyi bacayı tutarken Abdullah Gül'ün attığı twit damı söktü götürdü. Şuraya koyuyorum hayret heyetiyle okuyunuz.

Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız ''367 Kararı'' karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu'nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız.

Abdullah bey, düşmanın ekmeğine yağ sürmeyi bırakın üzerini gül reçeliyle sıvamışsınız. Yalnız bu yazdıklarınız Bayan Gül'ün iç sesi, siz de burada o iç sesi çok dışarı veren hoparlör vazifesi görüyorsunuz.

Şimdi ben anlamadım siz dava dediğiniz yola çıkmayı mı yoksa çıkmış gibi görünmeyi mi seviyorsunuz.

Siz Yelkenler Dikilecek derken inandıklarınızı erkenden biçmeye çalışan tayfayla ıslık düetindesiniz farkında mısınız ?

367 kararlarını veren kafayı alnından öpen twitinizi bir sudan geçirin bence. Size zulmedenlerin oklarına yay olmuşsunuz, ağladıklarımıza gülenlerin eğlencesi olmuşsunuz.

Gezide tozutanlara, kandilden havlayanlara, Fetöyle gargara yapanlara yazık diyemeyen siz şimdi yazıklı, arpalı, buğdaylı bilumum ah vah içeren twit atıyorsunuz .. Zulüm 1453'de başladı diyenler İstanbulu alamaz ancak çalabilirler. Fatihle misiniz yoksa Bizans oyunlarında halay başı mendil misiniz çok çözemedim.

Bayan Güle gelince bir röportajında Çankaya’nın kaldırım taşlarını dizayn etmekle övünüyordu, keşke kaldırım taşını dizayn ederken intifada taşına hedef şaşırtmasaydı.

Evlat çalan PKK'ya bir intifada taşı yok mu, istikbal çalan Fetöye bir intifada taşı yok mu, baş koyduğunuz örtünüze taş koyanlara ve onlara sırnaşanlara bir intifada yok mu ?

Bence kaldırım nöbeti tutarken değil de seher vaktinde kitabı açın ve Maide Suresi 8 ayetiyle teskin olun.

''Birbirinize olan kızgınlığınız sizi haksızlık yapmaya sevk etmesin.''

Amin.