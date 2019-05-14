Abdullah Gül yorumu: Yanlış bir siyasi okuma yapıyor

Fadime Özkan’ın yazısı şöyle:

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün koordinatları uzunca bir zamandır kendi habitatının uzağında. Onu yeşerten, büyüten siyasi partiye ve çevreye hayli “mesafeli” çünkü.

Onu milletvekili, dışişleri bakanı, başbakan ve cumhurbaşkanı yapanlara, eşine ve kendisine çirkin sözlerle saldıranlara karşı şefkat ve dayanışma sergileyenlere (“Habsburg hanedanındanmışçasına”) “tepeden bakıyor”.

2007’de AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kamuoyuna takdim ederken “kardeşim Abdullah Gül” diyen Recep Tayyip Erdoğan’a alenen “rakip”.

Şimdi onu ve eşini Çankaya’ya yakıştırmayan, dışlayan, dindar görünümleri nedeniyle aşağılayan CHP bahçesinde, taşınabilir bir “saksıda”.

Onu CHP’liler için değerli ve “kullanışlı” kılan şey, sahip olduğu sıfatlar ve edindiği tecrübe.

Erdoğan’a ve AK Parti’ye vuran, zarar verme, eksiltme kastı taşıyan her sözünün coşkuyla çoğaltılma nedeni bu. “Yol arkadaşları bile Erdoğan’ı terk ediyor, eleştiriyor” denmesine imkan vermesi.

Kendisine atfedilen siyasi değerin AK Parti ve Erdoğan kaynaklı olması, AK Parti habitatında edindiği kariyerin sefasını sürmesi ise asıl trajedisi.

Gül’ü yeşerten toprak da buruk aslında. Dikenine katlanılan zamanlar aşılmış, yeni pozisyonuna alışılmış olsa da “keşke yapmasaydı bunu kendine” duygusu hakim çoklukla.

Neyse ki Gül kararlı. Tereddüde yer bırakmayacak şekilde, yerini yadırgamıyor.

Ama yanlış bir siyasi okuma yapıyor.Toprağa saldığı köklerinin saksıyla sınırlı olduğunu, şöyle bir silkinip hamle etse bile ana karadan toprak koparamayacağını göremiyor.