'Abdullah Gül ve Davutoğlu birbirlerinden nefret eder'
Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç bugünkü köşesinde "Gül ve Davutoğlu birbirlerinden nefret ederler" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Ahmet Kekeç'in yazısının bir bölümü şöyle:
Dünkü yazımda, Ahmet Davutoğlu’nun zehir-zemberek çıkışının hedefinde sadece AK Parti olmadığını dilim döndüğünce anlatmaya çalışmıştım.
Birilerine (birden fazla kişiye ve kuruma) kızıyor Davutoğlu ve tehdit diliyle “eski defterleri açmaktan” söz ediyordu.
Kimdi o birileri?
Kendi partisi mi? (Çünkü Ahmet Bey “partimiz” demeyi çok seviyor.)
Cumhurbaşkanı Erdoğan mı?
HDP mi?
HDP içindeki bir grup mu?
Şunu da söylüyordu Sayın Davutoğlu: “Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır...”
Ne demek istiyordu bu “riskli” cümleyle?
Riskli, evet...
Çünkü 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem kurcalandığında “istikşafi” görüşme yapan genel başkanlardan birinin, kendisini bir an önce “koalisyon hükümetine” atmak istediği ve koalisyon için Başbakanlıktan bile vazgeçebileceğini söylediği ortaya çıkacaktır ki, o dönemin “kurcalanmasını” Sayın Davutoğlu adına hiç tavsiye etmem.
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