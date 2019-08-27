'Abdullah Gül ve Davutoğlu birbirlerinden nefret eder'

Ahmet Kekeç'in yazısının bir bölümü şöyle:

Dünkü yazımda, Ahmet Davutoğlu’nun zehir-zemberek çıkışının hedefinde sadece AK Parti olmadığını dilim döndüğünce anlatmaya çalışmıştım.

Birilerine (birden fazla kişiye ve kuruma) kızıyor Davutoğlu ve tehdit diliyle “eski defterleri açmaktan” söz ediyordu.

Kimdi o birileri?

Kendi partisi mi? (Çünkü Ahmet Bey “partimiz” demeyi çok seviyor.)

Cumhurbaşkanı Erdoğan mı?

HDP mi?

HDP içindeki bir grup mu?

Şunu da söylüyordu Sayın Davutoğlu: “Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır...”

Ne demek istiyordu bu “riskli” cümleyle?

Riskli, evet...

Çünkü 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem kurcalandığında “istikşafi” görüşme yapan genel başkanlardan birinin, kendisini bir an önce “koalisyon hükümetine” atmak istediği ve koalisyon için Başbakanlıktan bile vazgeçebileceğini söylediği ortaya çıkacaktır ki, o dönemin “kurcalanmasını” Sayın Davutoğlu adına hiç tavsiye etmem.



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