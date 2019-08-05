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Abdullah Gül ve Ali Babacan'la ilgili dikkat çeken sözler

Abdullah Gül ve Ali Babacan'la ilgili dikkat çeken sözler

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz bugünkü yazısında Abdullah Gül ve Ali Babacan ekibinin ülkede işler iyi gittiği için 'yeni parti'yi beklemeye aldığını yazdı.

Kurtuluş Tayiz, 'Yeni Parti'nin programı belli oldu başlıklı yazısında şöyle diyor:

Gül-Babacan ekibi “yeni parti”yi beklemeye almış. Sebebi ülkede işlerin iyi gitmesiymiş. S-400’lerin gelişi, faizlerin düşmesi, Beyaz Saray’ın Türkiye’nin başına yeni belalar sarmaması bu ekibi duraklatmış. Şimdilik acele etmeyeceklermiş...

Gül-elim mi, ağlayalım mı; “yeni parti” kurmak için gözlerini Washington’a dikip ülkenin başına yeni felaketler sarmasını bekleyenlerden bu ülkeye hayır gelir mi?

Bu nasıl bir zihniyet? Ülkeyi sözde daha iyi yapmak için yola çıkanlar, ellerini havaya kaldırıp “büyük felaket”ler mi dilenir yabancı başkentlerden?

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