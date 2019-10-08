ABD'de siyasi tartışma! 'Bir telefonla böyle karar verilmez'

McGurk, attığı tweetlerde şu ifadelere yer verdi: “Trump bir Genelkurmay Başkanı değil, düşüncesizce kararlar veriyor. SDG Kürtleri savunmasız kalınca Erdoğan’a işgal için yeşil ışık yaktı.Yabancı bir liderle tek bir telefon konuşmasının ardından böyle kararlar vermek, görevi kötüye kullanmaktır.”

SENATÖR GRAHAM’DAN ‘YAPTIRIM’ TEHDİDİ

ABD siyasetinin etkili isimlerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin olası operasyonu için ‘felaket olur’ yorumunu yaptı. Graham, “Eğer Türkiye Suriye’yi işgal edip Kürt güçlerine saldırırsa Demokrat Parti’nin desteğiyle yaptırım uygulayacağız ve NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacağız" dedi.

HALEY: BÜYÜK BİR HATA

ABD’nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley de Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Kürtleri ölüme terk etmenin büyük bir hata” olduğunu söyledi.