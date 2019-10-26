'ABD YPG’yi temizledik dedi, temizleyemedi'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı’yla hedefe büyük oranda ulaşıldığını belirterek, “ABD, YPG’yi temizlediklerine dair yazı gönderdi ama temizleyemediler” ifadelerini kullandı. Rusya’yla yapılan anlaşmaya da değinen Erdoğan, “150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız” dedi.

GÜVENLİ HALE GETİRDİK

Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Son günlerde sınırlarımızda tarihi önemde gelişmeler yaşanıyor. PKK ve YPG saldırılarını önlemek için sınırlarımızda güvenli bir bölge oluşturduk. Barış Pınarı Harekâtı’yla hedefimize büyük oranda ulaştık. Bölgeyi kontrol altına alarak güvenli hale getirdik. 15 saat sonra YPG temizlenmezse işi biz ele alacağız.”

ABD SÖZÜNDE DURMADI

“Biz asla teröristlerle masaya oturmayız. ABD ile oturduk, 120 saatte temizleyin sonra biz kontrolü alacağız dedik. Şu anda ABD, YPG’yi temizlediklerine dair yazı gönderdi ama temizleyemediler. Aynı anlaşmayı Rusya ile de yaptık. 150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız.”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ve eşi Constancia Mangue ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

GÜVENLİ BÖLGEYE SOSYAL KONUTLAR

Başkan Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütünden temizlenen alanlarda atılacak adımlarla ilgili de bilgi verdi: “Gerekirse Tel Abyad ile Resulayn arasında icabında bir güvenlik bölgeyle beraber mültecilerin yaşayabileceği konutları, sosyal donatı alanlarını, altyapı ve ve üstyapısıyla yapacağız, dünyaya da bunu ispat ederek göstereceğiz, ‘İşte Türk milleti budur, görün’ diyeceğiz.”

40-50 YAŞINDA EMEKLİLİK OLMAZ

Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Burada bir kadının “Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı” sorusuna “Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur” yanıtını verdi.

ŞANTAJ YAPMIYORUZ

Başkan Erdoğan AB’nin mültecilerle ilgili sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek şunları söyledi: “Dürüst değiller. Bakın AB’nin bize verdiği sözler var. Aynı yılda 3+3 milyar euro destek vereceğiz dediler. Vermediler. Sadece 3 milyar euro verdiler. Biz ise 40 milyar euro harcadık. ‘Projeleri bitirdik destek verin yapalım’ diyoruz, vermiyorlar. Hep yalan doğru konuşmuyorlar. Terör örgütü sınırlarımızda saldırılarını sürdürürse nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar kovalayacağız. Eğer güvenli bölge projelerine destek vermezlerse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz. Şantaj yapmıyoruz, meşru destek talebimizi iletiyoruz.”