ABD uyruklu DEAŞ'lı ara bölgede bekliyor

DEAŞ’lı terörist akşam saatlerinde Yunanistan’a giriş yapmak için ikinci kez Kastanies Sınır Kapısı’na gitti. Yunanlı görevliler bu kez teröristin pasaportuna ‘ülkeye giremez damgası’ vurdu. Ardından da yeniden geri gönderdi. Tampon bölgede bekleyen DEAŞ’lı, gece yarısı Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki görevliler tarafından alındı. Geceyi bir araçta geçirmesi sağlanan ve yiyecek ile içecek ihtiyacı karşılanan DEAŞ’lı, sabah saatlerinde tampon bölgeye konuldu. Muhammad Darwis B.’nin buradaki bekleyişi sürerken, Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki güvenlik önlemleri artırıldı. Sınır kapısının önü resmi ve sivil araçlar çekilerek kapatıldı.