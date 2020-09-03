ABD, Rumlara silah veriyor! 'ABD kararı, Kıbrıs'ta barışa zarar verecek'

ABD’nin Kıbrıs Rum Kesimi’ne uygulanan silah ambargosunun kaldırılacağına dair açıklaması Ankara’nın sert tepkisiyle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı, ABD’yi uyarırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan mesaj paylaşarak tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da kararı, “ABD’nin aldığı bu karar hem Akdeniz’deki hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artmasına yol açacak siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır” diye niteledi.

KIBRIS’I KORURUZ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasının yanlış bir karar olduğunu belirtti. Rum yönetiminin adada istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraf olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: “Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir. Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp edemez. Türkiye, KKTC’ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir.”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “ABD’nin aldığı bu karar hem Akdeniz’deki hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artmasına yol açacak siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır” ifadesini kullandı. Kurtulmuş, “Kıbrıs adasındaki barışa zarar verecek bu adaletsiz kararın garantör ülke olarak karşısında duracağız ve bölgenin huzuru v için uluslararası hukuktan aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

MEİS’TEKİ YUNAN ASKERLERİ GÖRÜNTÜLENDİ



Antalya’nın Kaş ilçesinden 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası’nda devriye gezen Yunan askerlerini TRT World ekibi tele objektif ile görüntüledi. Askeri araç yüksek tepeye çıkıyor ve Yunan bayrağı altındaki noktaya ilerliyor. AFP, 28 Ağustos’ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis adasına indiğini duyurmuştu.

AFP adaya getirilen Yunan askerlerini görüntülenmişti.

TATAR: ACAYİP BİR SİLAHLANMA VAR



KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ABD’nin silah ambargosunu kaldırmasıyla ilgili, “Rumlar zaten silahlanıyorlar. Milyonlarca Euro silaha para yatırıyorlar ve Güney Kıbrıs acayip bir silahlanma içerisinde. Anlaşma isteselerdi bu kadar silaha başvurmazlardı” dedi.