ABD ile yeni süreç mesajı

Erdoğan, Libya, Suriye, Yunanistan başta olmak üzere bölgesel konular üzerinde kritik açıklamalar yaptı. Trump’la yaptığı görüşmede FETÖ ve ANTİFA’nın da gündeme geldiğini belirtti. İşte Erdoğan’ın açıklamalarından önemli detaylar:

LİBYA: Sayın Trump’la bu akşamki görüşmemizde birinci olarak Libya konusu önem arzediyordu. Onlar da Libya’daki gelişmeleri merak ediyorlar. Aramızda latifeler oluyor. Bize ‘son durum nedir’ dedi. Biz de gelişmeleri anlattık. Darbeci Hafter’in yanında kim yer alıyorsa alsın, onların karşısında duruyoruz. Onun bütün gücü Rusya’dan geliyor. Hafter her an sürecin dışına atılabilir.

ASLA TAVİZ VERMEYİZ

Buradan bir defa Türkiye’nin en ufak taviz vermeyeceğini akıllı olan adam bilir. Sondaj ve sismik araştırma gemilerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Fatih’i Karadeniz’e gönderdik. Bunlar, bunları çok çok rahatsız ediyor.

YUNAN HADDİNİ BİLMELİ: Sondaj gemilerimiz elini kolunu sallayarak gelmiyor. Fırkateynle beraber her türlü hazırlık içerisinde buraya geliyorlar. Burada en ufak yanlışa girerseniz gereken yapılır. Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye’ye laf atılır mı? Sen kiminle dans ediyorsun? Haddini bil! Sen haddini bilmezsen Türkiye’nin yapacağı şey bellidir.

ABD İLE ÇALIŞMA GRUPLARI: Sayın Trump’la bu akşam yaptığımız görüşmede çalışma grupları oluşturduk. Dışişleri Bakanmız, İstihbarat bu çalışmayı yapacak inşallah. Sayın Trump, bizim onlara aktardığımız bilgileri arkadaşlarına aktaracağını ve tekrardan görüşme yapabileceğimizi konuştuk.

ABD’DEKİ OLAYLAR VE FETÖ: ANTİFA konusunda Trump’ın bilgisi var. Orada FETÖ’nün mensubu olan bazı isimleri kendilerine aktardık. Bunlarla birlikte “Gönderdiğiniz bilgileri alacağım ve gerekli çalışmaları yapacağım” dedi. PKK, YPG gibi bunların da ANTİFA denilen terör örgütüyle Amerika’da biraraya gelişleri manidar. Terörü beslerseniz bir gün gelir sizi bulur.

AYASOFYA’DA KARAR BİZİM



“Güney Kıbrıs’ta iki tane camimize saldırıyorlar. Siz bunları yaptığınızda karşılıksız kalır mı? Siz uyarılara kulak asmıyorsunuz. Bu sefer de kalkıyorlar ‘Sakın ha! Ayasofya’yla ilgili orayı camiye çevirmeyin.’ Türkiye’yi siz mi idare ediyorsunuz, biz mi? Türkiye’nin kurumları var. Parlamentosu var, Danıştay’ı var. Karar verilir, icra makamı gerekli adımı atar. Sayın Bahçeli açıklama yaptı. Şimdi bu bir şeyi gösteriyor. Demek ki bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan, yanan bir şey var. Biz bir hukuk devleti olarak Danıştay’ın vereceği kararı bekliyoruz.”

TRUMP ‘OOO’ DEDİ



Erdoğan, koronayla mücadele konusunda da önemli açıklamalar yaptı: Milletime sesleniyorum. Maske, mesafe, temizlik. Aman ne olur bu 3 kavrama çok dikkat edin. Gençlerimizde, “ben gencim bana bir şey olmaz” demesin. Maalesef bu hafta sonu, piknik alanlarında yol kenarlarında, askere gidenlerin yaptıkları işler doğru değil. Sonra bu işi telafi edemezsin. Vaka sayılarıyla ilgili gelişmeler bu noktada fena değil. Dünyada 11. sıradayız. Fena değiliz. Hatta Trump’a bu rakamları verince “ooo” dedi.

SİHA’LARLA BAŞARDIK



Savunma sanayiinde çok ciddi bir sıçramanın içerisinde olduğumuzu hatırlatan Erdoğan şunları söyledi: “Mesela SİHA’lar, İHA’lar, şimdi Akıncı geliyor. Bunlar olmamış olsaydı terörle mücadelede beklenen başarıyı elde edemezdik. SİHA’larla başarıyı elde ettik, İHA’larla koordinatları belirledik F-16’lar indi vurdu.

TURİZM DİPLOMASİSİ



Başkan Erdoğan, turizm konusunda da şu bilgileri verdi: Geçenlerde sayın Putin’le görüşme yaptım. “Vatandaşlarınız Türkiye’yi özlediler, gelmek istiyorlar, önlerini açın onlar Türkiye’ye gelsin” dedim. Haber geldi, Türkiye’yi gidilebilecek destinasyonlar içerisine koymuşlar. Johnson’la da yine aynı konuşmayı yaptım. Orası da Türkiye’yi destinasyonlarının arasına koymuş. Şimdi Almanya direniyor.”