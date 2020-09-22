AB için üçlü zirve

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM’nin kuruluşunun 75. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek üst düzeyli toplantıya video mesaj gönderdi. Erdoğan İstanbul’un bir BM merkezine dönüşmesi öneresinde bulundu. Başkan Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

BM ETKİLİ OLAMIYOR



“Ortaya konulan ideallere rağmen Birleşmiş Milletler sistemi, ne çatışmaları önlemede ne de başlayan çatışmaların bitirilmesinde etkili olabiliyor. Önceki asrın ihtiyaçlarına göre şekillenmiş yapılarla bugünkü imtihanların üstesinden gelemeyeceğimizi artık hepimiz görüyoruz. Birleşmiş Milletler sistemini yeniden etkin kılmak için öncelikle Güvenlik Konseyi’ni reforma tabi tutmamız gerekiyor.”

BARIŞA KATKI SUNAR



7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir konsey yapısı, adil de sürdürülebilir de değildir. Demokratik, şeffaf, hesap verebilir, etkili ve adil temsile dayalı bir konsey mimarisi, insanlık için tercihten öte zorunluluk halini almıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun da güçlendirilmesi ve canlandırılması sorunlarımızın çözümüne katkı yapacaktır. Kıtaların kavşak noktası olan İstanbul’un bir Birleşmiş Milletler merkezine dönüşmesi küresel barış ve istikrar çabalarına destek verecektir.”

VOLKAN BOZKIR ŞANS



Erdoğan, “75. Genel Kurul Başkanlığı görevini kıdemli diplomat Volkan Bozkır’ın üstlenmesi Türkiye için iftihar vesilesi olduğu kadar uluslararası toplum bakımından da bir şanstır. Türkiye’ye gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ediyorum. BM’ye katkılarımızı sürdüreceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum” dedi.

MAVİ VATAN MESAJI VERECEK



BM Genel Kurulu bugün pandemi nedeniyle telekonferans yöntemi ile toplanacak. Başkan Erdoğan da kurula videokonferansla hitap edecek. Üçüncü sırada konuşacak olan Erdoğan’ın gündeminde ağırlıklı olarak Doğu Akdeniz olacak. Başkan Erdoğan’ın Türkiye’nin doğal kaynakların adil paylaşımından yana tavrını bir kez daha kayda geçireceği ve haklarının da her şartta takipçisi olacağını vurgulayacağı ifade ediliyor. Erdoğan’ın ABD’nin son dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasından dolayı Türkiye’nin duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi, ABD’yi tarafsızlık politikasına geri dönmeye davet etmesi de bekleniyor.

MASKE CEZASINI ÖDEMEYENE KAMUDA HİZMET YOK



Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı.

VİRÜSLE MÜCADELE: Maske ve mekan cezalarını ödemeyenler, bazı kamu kurumlarında hizmetlerden yararlanamayacak. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecek.

YERLİ AŞI: 8 aşı çalışmasından 2’sinde hayvan deneyleri tamamlandı. 2021’in ilk aylarında bu aşıları hizmete sunmayı planlıyoruz.

DEPREM KONUTLARI: Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından yapılan 2+1 konutlar 510 ile 725 TL arasında, 3+1 konutlar ise 730 ile 995 TL arasındaki aylık ödemelerle vatandaşlarımıza teslim edilecektir.

EKONOMİ: Bir yandan virüsü yenmek için bilimsel çalışmaları yönetirken bir yandan ekonomimize yönelik sinsi tuzakları boşa çıkartıyoruz. Ekonomimiz 3. çeyrek için çok ciddi yükseliş mesajları veriyor.

DOĞU AKDENİZ: Türkiye’yi yok sayıp, kendi tezlerini kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı. Sırf Türkiye’ye olan husumetlerinden dolayı, bölgemizde ve dünyanın dengelerini altüst etmeye çalışanlar aslında kendi sonlarını hazırlıyorlar. Diyalogla olmazsa ataların, ‘pilavdan dönenin kaşığı kırılsın’ dedikleri gibi biz de hiçbir mücadeleden kaçınmayız. Bu topraklarda bin yıldır kendini sürekli yenileyerek yaşayan ulu çınar bir kez daha uyanmıştır.