90 bin hükümlü için kapılar açıldı

OSMAN NURİ CERİT

Resmi Gazete’de yayımlanan “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereği önceki geceden itibaren cezaevlerinden tahliyeler başladı. Kapalı ceza infaz kurumlarından yaklaşık 15 bin, açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

ÖNCE 65 YAŞ ÜZERİ



Koronavirüs tedbirleri kapsamında da açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişinin denetimli serbestlikle izne ayrılması planlanıyor. Böylelikle kanundan yaklaşık 90 bin kişinin yararlanacağı öngörülüyor. Ceza infaz kurumlarından tahliyeler başlarken hükümlülerin sevinçli halleri de görüntülere yansıdı. Maltepe Ceza İnfaz Kurumu’nda öncelikli olarak 65 yaş üstü mahkûmların tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Mahkûmlar polis ve jandarma ekiplerinin geniş çaplı güvenlik tedbirleri eşliğinde maskeleri takılı bir şekilde sosyal mesafe kuralına göre otobüslere alındıktan sonra cezaevinden çıkarıldı.

31 MAYIS’A KADAR İZİNLİLER



Kabul edilen yasa kapsamında koronavirüs nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

MASKELİ TAHLİYE



Mahkûmlar tüm yurttaki ceza infaz kurumlarında koronavirüs tedbirlerine uygun olarak tahliye ediliyor. İzmir, Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye’deki cezaevlerinden tahliyeler maskeli olarak yapıldı.

KANSER HASTASI OĞLUNU ÖLDÜREN BABA DA ÇIKTI



İzmit’te, 4 yıl önce, acı çeken kanser hastası oğlu Fatih Biricik’i (23), öldüren Salim Biricik de kanun kapsamında izinli olarak cezaevinden çıktı. Biricik, “Çok sevinç yaşayamıyorum” dedi.

VİRÜSE KARŞI BÜTÜN TEDBİRLER ALINDI



Tahliye olanlar ve denetimli serbestlik kapsamında izne ayrılanlar için bir dizi önlem hayata geçirildi. Tahliye edilenler koronavirüsle ilgili bilgilendiriliyor, çıkışta maske ve eldiven takılması sağlanıyor. Kolluk kuvvetleri çıkışlarda izdiham yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyor. Hükümlülere koronavirüs tedbirlerini anlatan Sağlık Bakanlığı broşürleri veriliyor. Şehir dışı seyahatler izne bağlı olduğu için tahliye edilen ve izne ayrılan hükümlülerin seyahat belgeleri, mülki idare amirlikler aracılığıyla ceza infaz kurumları içerisinde veriliyor.

Koronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavileri devam eden sınırlı sayıdaki hükümlü, sağlık kurumlarına teslim edilecek.