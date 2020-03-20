81 kente hızlı tanı kiti hedef günde 15 bin test

YELDA GÖKDAĞ

Koronavirüs salgınında Türkiye’nin geldiği aşamaya ilişkin TBMM’yi bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde toplam 99 bin 797 hasta odasının tek kişilik olup gerektiğinde izolasyon ya da yoğun bakım yatağı olarak kullanılmaya uygun olduğunu dile getirerek şehir hastanelerinin bu konuda önemli bir katkı sağladığını kaydetti. Koca, sağlık ordusunun kahramanca mücadele ettiğini, onlara gönül borcumuz olduğunu belirterek herkesi ‘alkışlamaya’ davet etti:

18 MERKEZ 36’YA ÇIKACAK



“Bugün itibariyle iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkezimiz aktif çalışıyor. Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde toplam 36’ya çıkacak. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde 15 dakikada sonuç veren hızlı tanı kiti devreye girecek. Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Günlük en az 10-15 bin tarama yapabilir hale gelmek istiyoruz. ABD’ye 500 bin tanı kiti siparişi aldık. ”

“HAVAALANLARINDA TERMAL KAMERA



4 milyon 603 bin yolcumuzu taradı. Kara hudut kapılarımızda 189 bin yolcudan 1103’ü gözetim altına alındı. Yurt dışından 1 Mart’tan bugüne kadar gelen kişi sayısı 372 bin. Bu kişilerin her birine mesaj gönderdik ve her birinin takipleri aile hekimleri üzerinden de yapılıyor.”

ONLINE ÖN TEST



Kendinizde hissettiğiniz belirtiler için ALO 184’ü arayabilir, ‘koronaonlem.saglik.gov.tr’yi ziyaret ederek online ön test yapabilirsiniz. Siteyi 1 saatte 100 bin kişi ziyaret etti.

TBMM sıralarına ‘sosyal mesafe’ uyarıları asıldı.

SAĞLIK PERSONELİNE TEŞEKKÜR ETTİ



Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda korona ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti. Erdoğan, paylaşımında, “Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah’ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız” ifadelerini kullandı.

YALMAN DA KORONADAN ÖLDÜ, KAYIP SAYISI 4 OLDU



Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, 16 Mart’ta yaşamını yitiren eski Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Aytaç Yalman’ın (79), koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıkladı. Eşi Belma Yalman’ın da Kovid-19 tedavisi gördüğü öğrenildi. Bakan Koca Yalman’ın 4 gün önce KOAH nedeniyle hastaneye geldiğini ve 6 gün sonra hayatını kaybettiğini belirterek “O dönemde yapılan test negatif çıkıyor. Ama şüpheli kabul edilerek çevresi taranıyor. Dün eşi dahil pozitif çıkanlar oldu. Böyle bir vaka, başta negatif sonra pozitif sonuç verebilir’’ dedi. Koca, gece ise 85 yaşındaki bir kadının da koronadan öldüğünü duyurdu, vaka sayısının ise 191’den 359’a ulaştığını açıkladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM’de milletvekillerine alkışlatması üzerine “sağlık çalışanlarının alkışlanması” yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı. Etkinliğe, siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok tanışmış isim de destek verdi.

KOCA: SAĞOL TÜRKİYE



Vatandaşlara alkışları için teşekkür eden Bakan Koca sağlık çalışanları için “üst üste 3 gün alkış çağrısı yaptı: “Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye. Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun, özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun.”

9 BİN 800 KİŞİ KARANTİNADA



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis’te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Soylu: “Şu anda 9 bin 800 kişiye karantinamız var, umre dahil olmak üzere” dedi.

64 PROVOKATÖR GÖZALTINDA

Öte yandan İçişleri Bakanlığı,11 Mart’tan bu yana sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64’ünün gözaltına alındığını bildirdi.