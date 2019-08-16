81 ilde belediyelere etik denetimi yapılacak 

OSMAN NURİ CERİT /ANKARA

Yerel yöneticilerle ilgili başlatılacak ve 2 yıl sürecek olan çalışmada AK Partili, CHP’li ve MHP’li ayırt etmeksizin bütün belediyeler mercek altına alacak. Çalışama kapsamında vatandaşların yerel yönetimlerden şikâyetleri, istekleri, güven yahut güvensizlikleri nelerdir tespit edilecek.

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Etik dışı davranışların engellenmesi için alınacak önlemler tartışılacak. Ekimden itibaren farklı illerde çalıştaylar yapılacak. Bu çalıştaylara o yerin yöneticileri, valisi, belediye başkanları gibi üst yöneticileri katılacak ve değerlendirmeler yapılacak.

Vatandaşların istek ve beklentileri toplantılara katılanlara aktarılacak. Etik Kurul bu çalışmalar kapsamında Avrupa Birliği örneği uygulamaları yerinde incelenecek.

Örneklerin incelenmesi kapsamında Almanya ve İspanya’ya ziyaretler düzenlenecek. Yapılan çalışmalar sonucunda genel bir “etik kültürü” oluşturulacak.