81 ilde 83 milyon fidan dikildi... 'PKK'nın yaktığı ormanlara niye sesiniz çıkmıyor!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” fidan dikimi programında açıklamalarda bulundu. Geçen yıl 11 Kasım tarihinin Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmesinin ardından 11 milyon fidan ekildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl da 81 ilde 83 milyon fidan dikildiğini aktardı. Gezi olaylarında çevre için her şeye zarar veren grubu hatırlatan Erdoğan şunları kaydetti: “Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını mülkünü yağmalayanlar, koro halinde fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi. Bizi haksızca eleştirenler, PKK’lı teröristlerin yaktığı ormanlardan hiç bahsetmiyor. Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar, çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor. ‘Kasımda fidan mı dikilir?’ dediler. Ancak yine çuvalladılar. Geçen sene diktiğimiz fidanların hepsi filiz verdi.

12 MİLYON ÇOCUĞA FİDAN



“Tohum Ver Fidana Dönüşsün Projesi ile her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuza fidan vereceğiz. Hedefimiz 2023 sonuna kadar toplamda 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır.”

Hatay’ın İskenderun, Arsuz, Belen ve Samandağ ilçelerindeki PKK’nın yaktığı orman yangınlarında zarar gören alanlara, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidan dikildi.

AVRUPA’DA 1, DÜNYADA 4’ÜNCÜYÜZ



Türkiye’nin çevre hassasiyeti bakımından altın dönemini son 18 yılda yaşadığını anlatan Erdoğan, “Ülkemiz, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa’da 1’inci sırada, dünyada ise 4’üncü sırada yer alıyor” dedi.