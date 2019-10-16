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  3. '700 havan size düşse ne yaparsınız?'

'700 havan size düşse ne yaparsınız?'

'700 havan size düşse ne yaparsınız"'

Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili hem Avrupa Birliği ülkelerinden hem de ABD’den mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın muhataplarına empati çağırısı yaptığı öğrenildi.

Akar’ın, şu ifadeleri kullandığı belirtiliyor: “Sizin ülkenize 700 havan topu düşse, 9 aylık bebek ölse ne yapardınız? Ne hissederdiniz? Lütfen empati.” Görüşmeler sırasında bir yabancı bakanın üç kez aynı sorunun sorulması karşısında sessiz kalması üzerine Akar’ın, “Siz soruma cevap verecek misiniz? Vermezseniz ilk karşılaşmamızda bu soruyu size yine yönelteceğim” dediği öğrenildi. Akar, Iraklı mevkidaşı Necah Hasan Ali el-Şamari ile de telefonla görüştü.

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