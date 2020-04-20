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65 yaş üstüne iftar sofrası

65 yaş üstüne iftar sofrası

AK Parti teşkilatları yaklaşan Ramazan ayı için çalışmalarına hız verdi.

OSMAN NURİ CERİT

AK Parti MYK üyeleri sorumlu olduğu illerin teşkilat başkanlarıyla çalışmaları planlıyor. Ramazan ayında vatandaşların sofrasına misafir olan AK Parti yöneticileri, bu sene korona önlemleri kapsamında iftarlara gitmeyecek. Bunun yerine vatandaşlara ulaşarak onların gönüllerini kazanacak. Vatandaşın isteklerini yerine getirerek, sorunların çözümü için çalışma yapacak. Teşkilat aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaşılması sağlanacak. AK Partili kadınların hazırladığı yemekler, 65 yaş üstündeki yaşlıların iftar sofralarına götürülecek. 


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