'60 yıllık çifte standarda rağmen hiç yılmadık'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de 6. Reform Eylem Grubu Toplantısı’nda konuştu. Türkiye'nin 60 yıldır AB’ye tam üye olma mücadelesi verdiğini anlatan Erdoğan, "Maruz kaldığımız onca çifte standarda rağmen asla vazgeçmedik yolumuzdan dönmedik. Ne süreçte karşılaştığımız haksızlıklar ne de yıldırma taktikleri tam üye kararlılığımızı etkilemedi. AB'yi kendi hırsları için istismar edenlere boyun eğmeyeceğiz” dedi.

AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı var

“AB’nin Türkiye’ye olan ihtiyacı Türkiye’nin AB’ye olan ihtiyacından daha fazladır" diyen Erdoğan, "Türkiye’nin tam üye olarak yer almadığı bir AB’nin, ‘kurucu değerlerini temsil iddiası’ havada kalmaya mahkumdur. Ekonomimizi güçlendirmek için yapısal reformlara daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

72 kriterden 66’sı tamam

Erdoğan, şöyle devam etti: “Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66’sını tamamlamış durumdayız. Kalan 6 kriterle ilgili atabileceğimiz adımları en kısa zamanda atarak AB’nin vize serbestisinde ne kadar samimi olduğunu da göreceğiz. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sadece Türkiye’nin değil birliğin de yararınadır. AB üyeliği her iki tarafın da kazançlı çıktığı denklemde anlamlıdır. Kimse Türkiye’yi zararlı çıkacağı bir denklemi kabul etmeye zorlayamaz. Vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi bizim için temel önceliktir. Atılması gereken adımların gerekirse adına Kopenhag değil Ankara kriterleri deyip yola devam ederiz."

Üyeliğimiz AB'yi küresel aktör yapar

Başkan Erdoğan, "Avrupa Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti: "Müzakere sürecinde karşılaştığımız çifte standarda rağmen AB tam üyelik hedefine ulaşmakta kararlıyız. Ülkemizin tam üyeliği ekonomik, siyasi ve sosyal katkılarının yanı sıra AB'ye daha katılımcı ve kucaklayıcı bir vizyon kazandıracak ve AB'yi küresel bir aktör haline getirecektir Hal böyleyken, birkaç üye devletin engellemelerinden dolayı Türkiye'nin yıllardır ayrımcı ve dışlayıcı muameleye tabi tutulmasının haklı gerekçesi yoktur."

Oyunu bozmakta kararlıyız

"Türkiye'yi başka türlü durduramayacaklarını görenler, umudumuza, moralimize, hedeflerimize ulaşma inancımıza saldırıyorlar. Döviz kurunu harekete geçirenlerin oyununu bozmakta kararlıyız. Kendimize güvendiğimizde hiçbir yaptırım ve bununla ilgili tehditler, hiçbir ek vergi uygulaması hiçbir açık, gizli ambargo bizi durduramaz. İlerleyen süreçte istihdamda çok ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Şimdiden bunun işaretlerini almaya başladık."

Tartışmalı seçim için en doğru karar verildi

YSK'nın tartışmalı İstanbul seçimi için doğru karar verdiğini ifade eden Erdoğan, "Hukuka aykırı işlem yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Ankara'nın Enleri Ödül Töreni"ne katılarak, sanayici ve iş adamları ile iftarda bir araya geldi. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. "Seçimlerde milletimiz yüzde 51,7 oranla bizim yanımızda yer almıştır" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "İstanbul'da 39 ilçeden 25'ini almış olmamıza rağmen ilk etapta 28 bin oy gibi bir farkla kaybettiğimizi ilan etmişlerdi. Oy farkı en son 13 bin küsurlara kadar geriledi. Burada bir şaibenin olduğunun delilidir. Alanen çalınmış oyların bir kısmını bulmakla kalmadık başka hukuksuzluklar da tespit ettik. Yapılan iş, tespit edilen yolsuzluklar, hukuksuzluklar ve usulsüzlükler sebebiyle şaibeli hale gelen bir seçimin yenilenmesidir. Her aşaması tartışılır hale gelmiş bir seçim için en doğru karar verilmiştir. Sandık kurulu üyelerine ilişkin usulsüzlükleri için suç duyurusunda bulunulmuştur. Biz de bulunacağız. 24 Haziran seçimlerinde aynı tespitleri yapsaydık itirazlarımızı yapar haklarımızı kullanırdık."

'CHP'nin tarihi sandık hırsızlığıyla doludur'

Başkan Erdoğan, YSK'nın kararına demokrasiye inanan herkesin saygı göstermesi gerektiğini kaydederek, "Kılıçdaroğlu, YSK üyelerini hedef gösterdi. Sen dokunulmazlığına mı sığınıyorsun? Dokunulmazlığın var diye mi YSK'nın üyelerine bu denli hakaret ediyorsun? Dokunulmazlığının kaldırılmasını iste bu sözleri kullanabilecek misin? CHP'nin tarihi sandık yolsuzluğu ve hırsızlığıyla doludur."