50 kişinin işinden edildiği Medya AŞ eleman arıyor 

Osman Nuri CERİT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Medya AŞ’deki, 184 personelin 50’sinin işine 20 Ağustos günü son verdi. Çalışanlara işten çıkarmalarla ilgili hiçbir gerekçe gösterilmezken, aradan geçen 20 gün sonunda yeni işçi alımı için ilana çıkıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ’deki işlerinden edilen çalışanlar, belediye yönetimin bu kararı sonrasında açıklama yaparak tepkilerini dile getirmişti. Çalışanlar “İBB Medya AŞ çalışanları olarak çalıştığımız süre boyunca işimizin hakkını vererek, alın terimizle üretme gayreti içinde olduk. Verilen işleri hakkıyla yaptık” sözlerini kullanmıştı.

20 EYLÜL’E KADAR

Çalışanların tepkisi devam ederken, Medya AŞ önceki gün Twitter hesabından “yeni çalışma arkadaşları arıyoruz” diye ilan yayınladı. Yayınlanan iş ilanında “İstanbul Dijital Medya AŞ’nin ilgili departmanlarında görev alacak, işini ve şehrini çok seven takım arkadaşları arıyoruz” ifadeleri yer aldı. İlanda; kameraman, grafik tasarımcısı, sanat yönetmeni ve yapım yönetmeni, haber editörü, haber prodüktörü, yazar ve kurgu operatörü alınacağı belirtildi. Başvuruların 20 Eylül’e kadar devam edeceği belirtildi.

İLANA TEPKİ GELDİ

Twitter hesabı üzerinden yayınlanan mesajın altına çok sayıda yorum yapıldı. Yorumlarda “israf diye işçi çıkarıp, ilanla işçi aranıyor”, “hani fazla çalışan vardı, neden çıkardığınız kişilerin yerine yenisini alıyorsunuz”, “müracaat CHP il örgütü yazmayı unutmuşsunuz”, “İBB önünde bir sürü insan var daha ne arıyorsunuz”, insanları işten at, şimdi yeni takım kur vicdansızlık” ifadeleri yer aldı.

ESKİŞEHİR’DE CHP’YE KAYYUM

CHP Eskişehir il yönetimine, 45 gün içinde olağanüstü kongreye gitmek üzere mahkeme kararıyla kayyum atandı. Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde partinin iki eski yöneticisinin açtığı davanın üçüncü duruşmasına, davacı eski CHP İl Başkanı Rabia Akman ile taraf avukatları katıldı. Davalı tarafın avukatı, parti tüzüğünün 24/6 maddesi gereğince seçime 6 ay kala atanan yönetim geçici olmadığından, olağan kongreye kadar devam etmesi gerektiğini söyledi.