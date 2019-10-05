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  3. 5 milyon kitaplık kütüphane hazır

5 milyon kitaplık kütüphane hazır

5 milyon kitaplık kütüphane hazır

Başkan Erdoğan dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girecek olan Beştepe Külliyesi’nde inceleme yaptı, çok yakında hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camii’nde kıldı. Erdoğan, namaz çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı. Yoğun ilgiyle karşılaşan Erdoğan, vatandaşlara, ‘Kuran-ı Kerim’den Sureler ve Dualar’ isimli kitabı dağıttı. Erdoğan, kendisini bekleyen çocuklara da oyuncak verdi. Başkan Erdoğan ardından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde bulunan kütüphaneyi inceledi. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemiz çok yakında milletimizin hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadesini kullandı. 

5 MİLYON KİTAP HEDEFİ

Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi dünyanın sayılı, Türkiye’nin ise en büyük kütüphanesi olacak. 5 milyon kitap hedefiyle başlanan kütüphanenin açılışı için artık sayılı günler kaldı. Resmi açılışın bu ay içinde Başkan Erdoğan tarafından yapılması öngürülüyor. İlk etapta 2 milyon civarında basılı eserin toplandığı kütüphanede 500 bin civarında da süreli yayının bulunacağı açıklandı. 

24 SAAT  HİZMET  VERECEK 

130 bin metrekare kapalı alana sahip olan kütüphane 24 saat hizmet verecek. 

Basılı kitapların dijital kopyalarına da yer verilen kütüphanede yaş gruplarına göre ayrı salonlar yer alacak. Cemil Meriç, İlber Ortaylı, Mehmet Şevket Eygi gibi aydınların bağışladıkları eserler de kütüphanede hizmete sunulacak.  

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