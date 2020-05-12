4 gün sokağa çıkma yasağı, 9 ile serbestlik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Dün başlayan normalleşme adımlarıyla ilgili uyarılarda bulunan Erdoğan “Bunun 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor” dedi. Erdoğan, 65 yaş ve 20 yaş altına günde 4 saat dışarı çıkma uygulamasının devam edeceğini söyledi. Erdoğan 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını, 18-19 Mayıs tarihlerinde marketlerin belli saatlerde açık olacağını bildirdi.

9 İL DAHA EKLENDİ



Erdoğan geçen hafta 7 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından bu hafta buna 9 il daha eklendiğini söyledi. Erdoğan bu illeri şöyle sıraladı: Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ.

YIKANIR MASKEYE ÜST FİYAT



Bugüne kadar 450 milyon maske üretildiğini belirten Erdoğan maske satışını 1 lira üst fiyat belirlendiğini hatırlatarak, yıkanabilir maske için de benzer bir uygulamaya geçileceğini ve bir üst fiyat belirleneceğini söyledi.

ÇAY ÜRETİMİ MÜJDESİ



Başkan Erdoğan çay üreticilerine de müjde verdi. Erdoğan yaş çay alım fiyatının desteklerle birlikte 3 TL 40 kuruşa yükseleceğini söyledi. Erdoğan çay toplamada çalışacak mevsimlik işçilerin seyahat belgesi için e-devlet’te özel bir bölüm açılacağını, uygulamanın 19 Mayıs gecesi sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından başlayacağını söyledi.

EMEKLİLERE MAAŞ ÖDEMESİ



“Emeklilerimizin maaş ödemelerini 15 Mayıs’tan itibaren yatırarak bayrama kadar bitireceğiz. Mayıs ayı işsizlik sigorta ödemelerini de öne çektik. 4.4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik. İşsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik 3. faz nakit desteği programında ödemeler başladı. Sayı 900 bini buldu.”

HESAPLAŞMA YERİ SANDIKTIR



Başkan Erdoğan “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de güçlü liderlik güçlü devlet gerektirir” diyerek Cumhur İttifakı’nı oluşturan MHP’lilere ve MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Erdoğan şunları söyledi: “Yurt dışındaki finansal kuruluşları kullanarak ekonomimizi çökerteceklerini, ayaklarımıza pranga vuracaklarını düşünenleri hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Demokrasi ve hukuk içerisinde milletimizden istedikleri desteği bulamayanların darbeden dış müdahaleye kadar her türlü faşist desteğe sarılmaları beyhudedir.”

KAOSA GEÇİT VERMEYİZ

“Milli iradeden yetki alarak meşruiyet kazanmak varken 70 yıldır defalarca denedikleri şekilde, kaostan terörden krizden darbeden mücadeleden medet umanlara boşuna beklediklerini bir kez daha göstereceğiz. Türkiye’nin terörle mücadelesinin başarısız olduğunu, ekonomisinin çöktüğünü görmek için adeta yanıp tutuşanlara o duyguyu yaşatmayacağız. 2023 seçimlerinde milli iradenin arkasından dolanmaya çalışanlar bir kez daha milletimizden hak ettikleri cevabı alacaklardır. Bizim hesaplaşma yerimiz sandıktır.”

JAPONYA BAŞBAKANI İLE HASTANE AÇACAĞIZ



Erdoğan şunları söyledi: “Yüksek standartlarda hizmet veren kamu sağlık kuruluşlarının yanı sıra özel sağlık kuruluşlarınında dahil olması ülkemize mahsus bir durumdur. Yeşilköy ve Sancaktepe hastaneleri ile Hadımköy hastanesinin inşaasını inceledik. 21 Mayıs’ta hastanenin açılışını Japonya Başbakanı Sayın Abe ile gerçekleştireceğiz.

MERKEL’LE TEDBİRLERİ GÖRÜŞTÜ



Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel’le telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoan ile Merkel görüşmesinde, yeni koronavirüs ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

RAMAZAN MUKABELESİ



Kabine Toplantısı öncesi günlük hatim mukabelesini yapan Erdoğan’ın bu görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşımda Ramazan ayının 16’ncı günü olmasına rağmen 25 cüz bitirildiğine dikkat çekildi. 5 cüzü kaldığı görülen Erdoğan’ın Kur’an okuyan görüntüsüne binlerce beğeni yağdı.