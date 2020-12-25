3 müze restorasyon sonrası yeniden açıldı... 'Milletimizi küresel rüzgara bırakmayız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi Restorasyonu Sonrası Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı. Tunceli’de Cumhuriyet tarihinin ilk müzesinin kurulduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Bir yandan yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizi kalkındırırken diğer yandan da medeniyetimize sahip çıktık” diyerek şunları kaydetti:

KÜLTÜR HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ

“Maziden atiye kurduğumuz köprüyle milletimize yepyeni bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalıştık. Ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içerisindeyim. Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin en başında ülkemizi medeniyet ve kültür alanında hedeflerine ulaştırma çabaları yer alacaktır. Milletimizi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız, medeniyetimize sahip çıkacağız.”

SOMALİ DIŞİŞLERİ BAKANI KÜLLİYE’DE



Başkan Erdoğan, Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur’u Külliye’de kabul etti. Kabulde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de hazır bulundu. Görüşme 40 dakika sürdü.

ALİYEV’E DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ



Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in doğum gününü kutladı. Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yaptığı katkılar için Aliyev’e teşekkür etti. Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ve dayanışmasının her alanda güçlenerek devam edeceğine inandığını dile getirdi.

BAŞKAN’DAN ‘NOEL’ MESAJI



Başkan Erdoğan, Noel Yortusu dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti: “Tarih boyunca kurduğumuz devletlerde nasıl bir ve beraber yaşayıp topraklarımızı kalkındırdıysak, bugün ve gelecekte de farklılıklarımızı zenginlik görüp, karşılıklı saygıyla geleceğimizi daha müreffeh inşa etmeye azmedeceğiz.”