3 kıtaya yardım gönderdik! Bu bayrak dünyaya yakışıyor

YELDA GÖKDAĞ



Koronavirüs salgını ABD başta olmak üzere dünyanın önde gelen pek çok ülkesinde tıbbi ekipman açısından yaşanan yetersizliği gözler önüne serdi. Salgın kapısına dayanmadan pek çok tedbiri hayata geçiren Türkiye ise, hızlı ekipman üretimiyle hem yurt içindeki ihtiyacı karşılarken İngiltere, İtalya, İspanya gibi gelişmiş pek çok ülkenin de yardımına koşuyor. Bugüne kadar aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi AB’nin en güçlü ülkelerinin de içinde bulunduğu 104 ülke Türkiye’den maske, el dezenfektanı ve eldiven gibi acil tıbbi ekipman talebinde bulundu. 34 ülkenin ihtiyacı jet hızıyla giderildi. Nisan ayının ilk haftasında sadece Almanya’ya 2 milyon maske gönderildi.

AFRİKA’NIN İMDADINA KOŞTUK



Türkiye, yardım talebinde ülke ayırmaksızın Afrika’nın ücra köşelerine kadar yardım gönderiyor. Bu çerçevede Türkiye’nin 2013’te 145 ton un, 2015’te battaniye yardımında bulunduğu Lesotho Krallığı bu defa tıbbi ekipman yardımı için Türkiye’nin kapısını çaldı. Ülkenin salgınla mücadelesine destek için Lesotho’da sağlık hizmeti veren hastane ve kuruluşlarla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere temizlik, hijyen ve tıbbi yardım malzemeleri gönderildi.

İNGİLTERE’YE 84 TON EKİPMAN



İngiltere İskan, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Başkanı Robert Jenrick, “Türkiye’den yaklaşık 84 tonluk büyük bir kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı bekliyoruz. Bunun içinde 400 bin önlük de olacak.” dedi. Jenrick bu ürünlere küresel çapta yoğun talep olduğuna dikkati çekti. Türkiye, geçen hafta İngiltere’ye 250 bin N95 maske, ameliyat maskesi ve tulum yardımında bulunmuştu. İngiliz yetkililer, bu yardım için Türkiye’ye teşekkür etmişti.

İNGİLİZ BASINI: AVRUPA’NIN HASTA ADAMI OLDUK



İngiltere’nin önemli medya kuruluşlarından Daily Mail, ülkedeki koronavirüs salgınıyla ilgili haberinde “Avrupa’nın hasta adamı” başlığını kullandı. Bu ifade Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme döneminde İngiltere Başbakanı John Russell kullanmıştı. Daily Mail’in haberinin içinde Avrupa’da en yüksek bulaşma riskinin İngiltere’de olduğu belirtildi. Haberin içinde Avusturya Sağlık Bakanı’nın enfeksiyon riski ile ilgili sözlerine de yer verildi.

TİKA ULAŞTIRDI



Yardımlar TİKA kanalıyla ulaştırılırken, Lesotho Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Liteboho Tshola, TİKA’nın verdiği desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu zor zamanlarda nezaket ve cömertliği nedeniyle Türkiye hükümetine teşekkür ederiz” dedi.